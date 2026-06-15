Ученые впервые засняли живую акулу-гоблину в океане: уникальные кадры

Акула Фото иллюстративный / © Associated Press

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Международная группа исследователей впервые получила видеозапись загадочной акулы- гоблина (Mitsukurina owstoni) в ее природной среде обитания на больших океанических глубинах.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Fish Biology.

«Живое ископаемое» существо океана

Акула-домовой считается одним из самых удивительных обитателей океана. Она имеет характерный удлиненный нос, а ее челюсти могут резко выдвигаться вперед для захвата добычи.

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Исследователи запечатлели на видео двух акул-гоблинов: одну во впадине Тонга (на фото), а другую вблизи острова Джарвис. Фото: Центр глубоководных исследований Университета Западной Австралии и Inkfish

Этот вид существует на Земле примерно 125 миллионов лет, поэтому его часто называют «живой ископаемой».

Две редкие встречи

Исследователям удалось зафиксировать сразу двух представителей вида.

Первую акулу заметили вблизи острова Джарвис в центральной части Тихого океана еще в 2019 году. Вторая встреча состоялась в 2024 году в районе Тонганского желоба на юго-западе Тихого океана.

По словам авторов работы, это первые достоверные кадры акул-домовых, полученные непосредственно в океане.

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«Акула-Гоблин является одним из самых харизматичных глубоководных животных. Я никогда не думал, что нам удастся увидеть ее в живых», — заявил директор Центра исследований глубоководных экосистем Университета Западной Австралии Алан Джеймисон.

Рекордная глубина наблюдения

Особое внимание ученых привлекла акула, зафиксированная в Тонганском желобе.

Ее обнаружили на глубине около 1997 метров, что примерно на 700 метров глубже, чем любое предварительное наблюдение этого вида.

Исследователи предполагают, что это была женщина.

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Большой самец старше 50 лет

Другой экземпляр, замеченный у острова Джарвис, оказался большим самцом длиной более 3,4 метра.

По оценкам ученых, его возраст мог превышать 51 год.

Акула была зафиксирована на глубине более 1200 метров во время плавания над подводной горой.

Ранее акул-гоблинов обнаруживали только в отдельных районах Атлантического и Индийского океанов, а также у берегов Японии, Тайваня, Австралии и западного побережья США.

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Новые наблюдения значительно расширяют известный ареал этого вида и свидетельствуют о том, что он может быть распространен в гораздо большей части Мирового океана.

«Такие открытия показывают, как мало мы все еще знаем о глубинах океана. Теперь акулу-домовой можно включить в региональные программы охраны и списки биоразнообразия», — отметил автор исследования Аарон Джуда из Гавайского университета.

Ученые отмечают, что даже в XXI веке океан продолжает скрывать существ, о которых человечество знает крайне мало, а новые технологии позволяют открывать ранее недоступный мир глубоководных жителей.

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