Ученые вычислили, как часто нужно менять кухонные губки: об этом нужно знать каждому

Как часто нужно менять кухонные губки / © www.freepik.com/free-photo

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Рассказываем, как часто нужно заменять кухонные губки, как правильно дезинфицировать их, чтобы они служили дольше. Об этом пишет ресурс radioclub.ua.

Сколько микробов действительно живет на кухонной губке

Мягкая, влажная и пористая структура губки — идеальная среда для размножения микробов. К тому же, на ней часто остаются остатки пищи и моющих средств, а это настоящий рай для бактерий.

Ученые провели исследования и обнаружили, что на каждом квадратном сантиметре кухонной губки может содержаться до 4 миллионов бактерий 362 видов. Это гораздо больше, чем на крышке унитаза или в раковине ванной комнаты.

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В процессе исследования ученые использовали губки для мытья посуды, протирания столешниц и раковин. Уже через две недели на них обнаружили опасные патогены, в частности, кишечную палочку, даже без контакта с сырым мясом.

Следовательно, чем дольше пользоваться одной губкой, тем больше на ней скапливается органики, которая является идеальной средой для размножения бактерий. Если ее тщательно не промывать после каждого использования, количество бактерий растет в разы.

Как часто нужно менять губку

Микробиологи рекомендуют регулярно заменять кухонные губки.

При ежедневном использовании заменять губку нужно каждые 10 дней.

При более редком использовании следует заменять каждые 4-6 недель.

Если губка покрылась слизью, имеет неприятный запах или потемнение, ее следует заменять немедленно.

Как продезинфицировать кухонную губку, чтобы служила дольше

Если вы не хотите выбрасывать губку каждую неделю, важно знать способы ее дезинфекции:

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Прокипятите губку в воде в течение пяти минут.

Микроволновая печь. Слегка намочите губку, затем выжмите и положите в микроволновку. Включите печь на минуту на полную мощность.

Замачивание. Замочите кухонные губки в растворе из уксуса и воды на 30 минут.