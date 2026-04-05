Ученые вырастили кожу тиранозавра и сшили из нее сумку за $663 тысячи (фото)

В Нидерландах показали сумку из лабораторной кожи T-Rex / © pixabay.com

В Нидерландах презентовали необычный научно-дизайнерский проект — сумку, изготовленную из материала, воспроизведенного на основе коллагена тиранозавра. Изделие показали в музее Art Zoo в Амстердаме, а затем планируют выставить на аукцион со стартовой ценой около 663 тыс. долларов.

Об этом пишет usatoday.

Над разработкой работало сразу несколько команд — креативное агентство VML, биотехнологическая компания The Organoid Company и стартап Lab-Grown Leather. Они использовали фрагменты белков, найденные в ископаемых останках динозавра, и с помощью современных технологий воспроизвели структуру коллагена.

Далее ученые синтезировали соответствующую ДНК и вырастили клетки, которые сформировали материал, подобный натуральной коже. Особенность технологии в том, что ткань образуется самостоятельно без жесткого каркаса, а сам материал биоразлагаемый и не требует традиционной химической обработки.

Сумка из искусственной кожи T-Rex Фото: vml

Готовую «кожу» передали дизайнеру Михалу Хадасу, создавшему из нее эксклюзивную сумку темного бирюзового оттенка с декоративными элементами в виде двойной спирали ДНК. По замыслу автора аксессуар сочетает мотивы футуризма и исторических артефактов.

В компании VML отмечают, что целью проекта было создание имитации привычных материалов, а разработка принципиально нового продукта, который может заинтересовать индустрию роскоши.

Что говорят ученые

Часть ученых относится к этой идее скептически. В частности, палеонтологи отмечают, что полноценной ДНК или кожи тираннозавра не сохранилось, поэтому говорить о полной подлинности материала некорректно.

После завершения выставки технологию планируют предложить брендам — сначала для создания люксовых аксессуаров, а затем и для других отраслей, в частности автомобильной.

Напомним, ученые обнаружили гигантского тираннозавра, которому 74 миллиона лет. Этот огромный тиранозавр относится к позднему кампанскому ярусу — он был значительно старше, чем большинство других тираннозавров, появившихся уже в конце эры динозавров.