Кот / © Pexels

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На японских островах ученые смогли восстановить популяцию редкого рыжеголового голубя, почти уничтоженного дикими костями. Впрочем, анализ ДНК этих птиц удивил ученых: оказалось, что близкородное крещение не помешало виду, а наоборот помогло ему выжить.

Об этом сообщает Daily galaxy.

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Как вылов кошек спас редкую птицу

Рыжеголовый лесной голубь живет только на японских островах Огасавара. К 2008 году в природе осталось менее 80 таких птиц, ведь их почти полностью уничтожили дикие коты, которых завезли люди.

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Чтобы спасти вид, в 2010 году на острове Чичидзима начали массово вылавливать хищников. За три года специалисты изъяли 131 кота, уменьшив их количество до менее 20 особей. Это сразу дало результат: количество взрослых голубей выросло со 111 до 966, а молодых птиц — с 9 до 189.

Что спасло птиц от мутаций

Быстрый рост числа птиц побуждал ученых изучить их ДНК. Ученые сравнили 25 образцов ДНК редких голубей (диких и выращенных в неволе) и их обычных японских родственников.

Выяснилось, что более 80% генов редкой птицы совершенно одинаковы, а уровень близкородного крещения составляет 0,84–0,88 (против всего 0,02 у обычных голубей). По законам биологии, такое тесное размножение должно привести к вырождению вида из-за накопления опасных мутаций.

Рыжеголовый голубь.

Впрочем, оказалось обратное. У рыжих голубей обнаружили лишь 13 опасных нонсенс-мутаций, нарушающих синтез белков. А у обычного японского лесного голубя с обширной популяцией таких мутаций было 96.

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Ученые объясняют это «генетическим очищением». Поскольку популяция голубей оставалась малочисленной на протяжении почти 900 лет, вредные мутации проявлялись постепенно и отсеивались естественным отбором еще задолго до кризиса.

Разведение в неволе и угрозы для будущего редкого вида

В зоопарке Уэно в Токио программа разведения этих голубей действует с 2001 года. Она стартовала всего с трех птиц-основателей, а к 2022 году в неволе родилось уже 198 особей. Исследование 119 птиц с известной родословной показало, что высокий уровень инбридинга не привел к сокращению продолжительности их жизни.

Несмотря на восстановление популяции, ученые призывают не радоваться преждевременно. Из-за низкого генетического разнообразия голубям будет труднее приспособиться к изменениям внешней среды или новым болезням. Сохранение этой птицы критически важно для всей природы островов, ведь она одна из немногих, кто разносит семена местных растений. Поэтому ученые настаивают и дальше контролировать хищников и следить за генетическим состоянием популяции.

Напомним, если ваш кот никогда не видел ванную, это совсем не значит, что вы плохо исполняете обязанности «кошачьего родителя». Напротив, в большинстве случаев пушистики прекрасно справляются с гигиеной самостоятельно, однако есть ситуации, когда без купания все же не обойтись.

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