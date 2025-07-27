Ученые выяснили, безопасны ли электронные сигареты во время беременности: исследование впечатляет

Ученые выяснили, безопасны ли электронные сигареты во время беременности / © Associated Press

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Новое исследование выявило, что вейпинг во время беременности может серьезно помешать здоровью ребенка, даже если электронные сигареты не содержат никотина. Известность вейпинга возрастает, но его полные риски для здоровья еще не до конца изучены. Многие американцы начали войпить как более безопасную альтернативу курению, не осознавая потенциальных последствий.

Об этом сообщает Unilad.

Опасность для будущих поколений

Исследование показало, что даже безникотиновые вейпы могут вызвать значительные проблемы со здоровьем и пороки развития у нерожденных детей. Как отмечает ведущий автор исследования Джеймс Крей, профессор анатомии Медицинского колледжа Университета штата Огайо: «Большинство пользователей — это молодые люди и подростки, поэтому мы говорим о людях, которые находятся в пиковом репродуктивном возрасте».

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Он также добавил, что развитие головы плода происходит очень рано, поэтому «люди могут использовать эти продукты и даже не осознавать, что они беременны, что вызывает большую обеспокоенность».

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Что показало исследование?

Хотя это исследование невелико, оно наводит на мысль, что безникотиновый вейпинг опасен. Крей подчеркнул, что его команда обнаружила, как вейпинг может изменять развитие плода, в том числе форму черепа.

Исследователи проводили эксперименты на беременных мышах, подвергая их влиянию двух жидкостей, которые создают «удар в горло» и облако пара во время вейпинга. Результаты показали, что многие новорожденные мыши имели укороченные черепа, более узкие черты лица и более низкий уровень рождаемости.

«Вейпинг не содержит никотина, и он все еще оказывает влияние на развитие черепа в нашей модели, чего мы не ожидали. Мы видим последовательное сужение всех черт лица… в общем, они уже и немного короче, что имитирует некоторые наблюдаемые изменения, которые мы видим у детей.»

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Также было зафиксировано «небольшое понижение веса» у потомства. Результаты исследования подчеркивают необходимость дальнейших исследований влияния вейпинга, как с никотином, так и без него, поскольку его популярность продолжает расти.

Напомним, уникальный случай произошел с 20-летней Шарлоттой, родившей своего первого ребенка всего через 17 часов после того, как узнала о своей беременности.