Ученые выяснили, кто чаще доживает до 100 лет — мясоеды или вегетарианцы
Китайские ученые проанализировали данные более 5 тысяч человек 80+ и выяснили: евшие мясо женщины с недостаточным весом на 44% чаще доживали до 100 лет.
Исследователи из Китая выяснили, что пожилые женщины, употребляющие мясо, чаще доживают до 100 лет, чем вегетарианки. Впрочем, есть важный нюанс: все зависит от веса и общепита человека.
Выводы были опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition, сообщает ScienceAlert.
В рамках исследования ученые проанализировали данные более 5 тысяч человек в возрасте 80 лет. Они сравнили образ жизни 1459 долгожителей, достигших 100 лет, с почти 4 тысячами людей в возрасте 80-90 лет.
Оказалось, что женщины с недостаточным весом, соблюдавшие строгую вегетарианскую диету, реже доживали до 100 лет, чем те, кто регулярно ел мясо. По оценкам ученых, ежедневное употребление мяса в этой группе связано с повышением шансов на долголетие на 44%.
В то же время, среди мужчин такой связи не обнаружили.
Исследователи отмечают: проблема не обязательно в отказе от мяса. Важную роль играет достаточное потребление калорий, белка и питательных веществ. В частности, вегетарианцы, употреблявшие рыбу, яйца или молочные продукты, имели примерно такие же шансы дожить до 100 лет, как и люди, которые ели мясо.
Ключевой фактор здорового долголетия
Ученые предполагают, что в старшем возрасте организм нуждается в большем белке для поддержания мышечной массы. Именно сохранение мышц сегодня считается одним из ключевых факторов здорового старения.
При этом авторы исследования предостерегают: результаты показывают только статистическую связь, а не прямой причинно-следственный эффект. На продолжительность жизни также оказывают влияние физическая активность, сон, уровень стресса, доступ к медицине и другие факторы.
Не все виды мяса все равно влияют на здоровье. Переработанное мясо и чрезмерное потребление красного мяса уже связывали с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и сокращением продолжительности жизни.
По мнению исследователей, лучший подход к питанию в старшем возрасте — сбалансированный рацион с сочетанием растительной и животной пищи.