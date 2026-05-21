Ученые выяснили, кто чаще доживает до 100 лет — мясоеды или вегетарианцы

Китайские ученые проанализировали данные более 5 тысяч человек 80+ и выяснили: евшие мясо женщины с недостаточным весом на 44% чаще доживали до 100 лет.

Недостаточный вес и вегетарианство могут сокращать жизнь / © Getty Images

Исследователи из Китая выяснили, что пожилые женщины, употребляющие мясо, чаще доживают до 100 лет, чем вегетарианки. Впрочем, есть важный нюанс: все зависит от веса и общепита человека.

Выводы были опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition, сообщает ScienceAlert.

В рамках исследования ученые проанализировали данные более 5 тысяч человек в возрасте 80 лет. Они сравнили образ жизни 1459 долгожителей, достигших 100 лет, с почти 4 тысячами людей в возрасте 80-90 лет.

Оказалось, что женщины с недостаточным весом, соблюдавшие строгую вегетарианскую диету, реже доживали до 100 лет, чем те, кто регулярно ел мясо. По оценкам ученых, ежедневное употребление мяса в этой группе связано с повышением шансов на долголетие на 44%.

В то же время, среди мужчин такой связи не обнаружили.

Исследователи отмечают: проблема не обязательно в отказе от мяса. Важную роль играет достаточное потребление калорий, белка и питательных веществ. В частности, вегетарианцы, употреблявшие рыбу, яйца или молочные продукты, имели примерно такие же шансы дожить до 100 лет, как и люди, которые ели мясо.

Ключевой фактор здорового долголетия

Ученые предполагают, что в старшем возрасте организм нуждается в большем белке для поддержания мышечной массы. Именно сохранение мышц сегодня считается одним из ключевых факторов здорового старения.

При этом авторы исследования предостерегают: результаты показывают только статистическую связь, а не прямой причинно-следственный эффект. На продолжительность жизни также оказывают влияние физическая активность, сон, уровень стресса, доступ к медицине и другие факторы.

Не все виды мяса все равно влияют на здоровье. Переработанное мясо и чрезмерное потребление красного мяса уже связывали с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и сокращением продолжительности жизни.

По мнению исследователей, лучший подход к питанию в старшем возрасте — сбалансированный рацион с сочетанием растительной и животной пищи.

