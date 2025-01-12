Ученые выяснили, в каком возрасте человек чувствует себя наиболее несчастным

Ученые провели исследование, показавшее, что люди в определенном возрасте переживают эмоциональный кризис, хотя до этого были счастливы.

Американские ученые провели опрос людей из 132 стран мира. И выяснили следующее: независимо от их семейного положения, социального статуса, работы или образования оказалось, что удовлетворенность жизнью практически каждого опрашиваемого достигает самой низкой точки в одном и том же возрасте – это 47 лет.

Почему люди чувствуют себя несчастными именно в возрасте 47 лет

Наверняка каждому известен термин «кризис среднего возраста». Если раньше многие не верили в это или высмеивали, то ученые установили, что этот кризис таки существует.

Так откуда у людей со стабильной жизнью и хорошей зарплатой берется это недовольство жизнью? Ученые делают предположение, что это может быть связано с полным переосмыслением своих жизненных ценностей. Человека 45+ уже не радуют его достижения и удовлетворявшие когда-то успехи, больше нет эмоционального наполнения от бывших друзей и знакомых. Это не потому, что все потеряло свой смысл, а потому, что на первый план выходят совсем другие вещи.

Однако ученые убеждают, что такой кризис быстро проходит, как только человек обретает новое увлечение, возможно, меняет направление деятельности и знакомится с новыми людьми. Также исследование ясно показывает, что эмоциональная кривая имеет форму буквы U. Достигнув самой низкой точки в 47 лет, линия счастья снова двигается вверх. И постепенно эмоциональный кризис проходит, а настроение и общее самочувствие улучшаются.

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