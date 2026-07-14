Ученые выявили наиболее привлекательные черты лица у мужчин и женщин

Женщина и мужчина / © Pexels

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Красота остается понятием субъективным, однако отдельные черты лица вызывают симпатию у большинства людей вне зависимости от личных предпочтений. К такому выводу пришла интернациональная группа исследователей после анализа сотен трехмерных моделей человеческих лиц.

Результаты работы опубликованы в научном журнале Progress in Orthodontics.

В исследовании приняли участие 601 молодой человек, лицо которых было отсканировано с помощью 3D-технологий. На каждой модели ученые обозначили 716 цифровых ориентиров, что позволило детально проанализировать геометрию лица, а не отдельные параметры типа ширины носа или длины подбородка.

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После этого шесть независимых экспертов — три мужчины и три женщины — оценили каждое лицо по шкале от 0 до 100 баллов.

Какие женские черты лица люди считают самыми привлекательными

Анализ показал, что самые высокие оценки получали женские лица с общими особенностями:

более узкая и стройная форма лица;

менее выраженные щеки;

узкий нос с немного выдвинутым вперед кончиком;

более полная верхняя губа;

более четкие контуры лица.

По словам авторов работы, в целом привлекательность ассоциировалась с более «угловыми» чертами и меньшей округлостью лица, за исключением губ, которые, наоборот, были более полными.

Именно такими чертами, по мнению исследователей, отличаются известные модели и актрисы, в частности, Марго Робби и Эльза Госк.

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Какие мужские черты сочли самыми привлекательными

Для мужчин связь между формой лица и привлекательностью оказалась менее однозначной. В то же время самые высокие оценки получали мужчины со следующими чертами:

четко очерченная угловая форма лица;

выраженный подбородок;

хорошо заметна линия нижней челюсти;

более рельефная надбровная зона.

Подобными особенностями обладают британский манекенщик Дэвид Генди и актер Генри Кавилл, которых часто называют одними из самых привлекательных мужчин современности.

Почему это важное исследование

Автор эксперимента Георгиос Канавакис из Национального и Каподистрийского университета Афин отмечает, что физическая привлекательность влияет на многие сферы жизни — от первого впечатления и знакомств до профессиональных возможностей и романтических отношений.

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По его словам, несмотря на распространенное мнение о полной субъективности красоты, многие научные работы свидетельствуют, что люди довольно часто сходятся в оценках привлекательности.

При этом нет одного «идеального» носа или подбородка. Привлекательность формируется благодаря гармоничному сочетанию многих мельчайших особенностей лица.

Ученые считают, что результаты исследования могут оказаться полезными для врачей, ортодонтов и пластических хирургов, которые занимаются реконструктивными или эстетическими операциями.

Ранее другое масштабное исследование, в котором проанализировали более 1,5 млн оценок лиц людей из разных стран, показало, что женские лица получают более высокие оценки привлекательности, чем мужские. Особенно высоко красоту женщин оценивали сами женщины.

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По мнению специалистов, одной из возможных причин может служить то, что слишком выраженные маскулинные черты нередко ассоциируются со склонностью к агрессии или меньшей открытостью.

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