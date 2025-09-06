Ученые выявили удивительную закономерность: люди с психическими расстройствами ищут подобных себе партнеров

Пора / © unsplash.com

Реклама

Люди с психическими расстройствами часто выбирают себе партнеров с подобными проблемами. Такой выбор становится закономерностью в браке и семейной жизни, а дети таких пар имеют более высокий риск унаследовать склонность к аналогичным расстройствам.

Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования, опубликованного в журнале Nature Human Behaviour.

Ученые ранее уже замечали эту тенденцию в скандинавских странах, но до сих пор это явление редко изучали вне Европы.

Реклама

Поэтому в рамках этого исследования ученые проанализировали данные о более чем 14,8 миллиона человек из Тайваня, Дании и Швеции. Ученые разделили людей на группы по десятилетию рождения (например, родившиеся в 1930-х, 1940-х и так далее, вплоть до 1990-х годов).

Исследователи изучали тех людей в парах, которые страдали одним из девяти психических расстройств:

шизофренией;

биполярным расстройством;

депрессией;

тревожностью;

синдромом дефицита внимания и гиперактивности;

аутизмом;

обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР);

расстройством, связанным с употреблением психоактивных веществ;

нервной анорексией.

Команда обнаружила, что когда у одного из партнеров диагностировали одно из девяти заболеваний, риск возникновения психического расстройства у другого партнера значительно возрастал.

Выяснилось, что с каждым последующим десятилетием вероятность того, что у обоих партнеров будет один и тот же психический диагноз, росла.

Реклама

Особенно это заметно для расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ. То есть, если в парах, рожденных в 1930-х, было меньше шансов иметь одинаковый диагноз, то в парах, рожденных в 1990-х, этот шанс значительно выше.

Кроме того, у супругов чаще случались одинаковые заболевания, говорит соавтор исследования Чун Чие Фан, исследователь в области демографии и генетики из Института исследований мозга Laureate в Талси (штат Оклахома, США).

«Главное заключение состоит в том, что эта закономерность наблюдается в разных странах, культурах и, конечно, поколениях. Даже изменения в психиатрической помощи за последние 50 лет не изменили эту тенденцию», — говорит эксперт.

В то же время только ОКР, биполярное расстройство и нервная анорексия демонстрировали разные закономерности в разных странах. Например, на Тайване супружеские пары чаще страдали ОКР, чем пары в скандинавских странах.

Реклама

Также исследование показало, что у детей, оба родителя которых имеют одно и то же заболевание, есть вдвое высший риск его развития, чем те, у которых только один из родителей страдает им.

Почему так случается?

Исследователи не сосредотачивались на изучении причин этих тенденций, впрочем, имеют несколько предположений.

Во-первых, людей могут привлекать те, кто похож на них самих. Вероятно, они лучше понимают друг друга благодаря общим проблемам.

Во-вторых, общая среда может сделать партнеров более похожими — этот процесс называется конвергенцией.

И в-третьих, общественные предубеждения о психических расстройствах сужают выбор партнера для брака.

Джен Фуллертон, психиатрический генетик из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее (Австралия), говорит, что стресс может спровоцировать психическое расстройство у партнера, ранее не имевшего диагноза.

Поскольку генетика участвует в развитии психических расстройств, Фуллертон утверждает, что склонность людей выбирать партнера со схожими психическими проблемами увеличивает риск возникновения таких расстройств у последующих поколений.

Реклама

Отметим, что публикация основана на последних и актуальных научных исследованиях в области медицины и носит исключительно общеинформационный характер. Публикация не может быть основанием для постановки каких-либо диагнозов. Если вы заболели или нуждаетесь в постановке диагноза, обратитесь к врачу!

Напомним, ранее психиатр Михаил Пустовойт объяснил, почему военные и гражданские становятся зависимыми от опасности.