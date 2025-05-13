Что происходит с телом после смерти: ученые зафиксировали загадочное явление

Ученые зафиксировали загадочное сияние, которое гаснет после смерти / © Freepik

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Исследователи из Канады зафиксировали загадочный, очень слабый свет, излучаемый живыми организмами — а главное, они заметили, что в момент смерти этот свет почти сразу исчезает. Ученые отмечают, что это не душа и не аура, а сияние является частью физического процесса.

Об этом пишет Daily Mail.

Исследователи из Университета Калгари в Канаде назвали это явление излучением сверхслабых биофотонов. Биофотоны - это частицы света (фотоны), которые вырабатываются в клетках в результате естественных метаболических процессов, таких как клеточное дыхание.

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Проще говоря, когда клетки вырабатывают энергию, они сжигают сахар с помощью кислорода. В результате образуются побочные продукты - не только тепло или углекислый газ, но и свет, который мы не можем увидеть невооруженным глазом. Это биофотоны - крошечные импульсы света, которые свидетельствуют о жизнеспособности наших тканей.

Команда доктора Даниэля Облака использовала для своих исследований чрезвычайно чувствительные камеры, способные улавливать отдельные фотоны. Благодаря этому они смогли зафиксировать то, что человеческий глаз никогда не сможет воспринять - деликатное мерцающее свечение живого организма.

Эксперимент проводился на мышах. Исследователи сделали два снимка с помощью специальных камер: один, когда животное было еще живое, а второй - после его смерти. На первом фото был хорошо виден свет, исходивший из тела грызуна, особенно интенсивный в области внутренних органов, головы и конечностей - то есть там, где обменные процессы протекают активнее всего.

На втором фото, сделанном после смерти, это едва заметное свечение почти полностью исчезло. Лишь очень слабые следы света остались над теми же точками, что и раньше - предположительно, это результат временной, остаточной биохимической активности.

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Доктор Облак пояснил, что затухание света напрямую связано с прекращением поступления кислорода. Когда сердце перестает биться, клетки не получают больше кислорода, что останавливает производство энергии и гасит свет жизни.

Хотя существование этого излучения давно подозревалось учеными, до сих пор оно не было четко зафиксировано и документировано с той точностью, с которой это сделала команда из Калгари.