Ученые заявили о новой пандемии, которая может унести более 7 млн жизней

Следующая пандемия – неизбежна - ученый США / © pixabay.com

Известный эпидемиолог из США предупредил, что следующая пандемия может быть значительно смертоноснее COVID-19.

Об этом идет речь на ladbible.

Американский эксперт по инфекционным болезням Майкл Т. Остергольм утверждает, что следующая пандемия, которую он назвал «The Big One» («Большая»), может унести жизни более семи миллионов человек только в США, а общее число жертв в мире будет гораздо больше.

В своей новой книге, написанной вместе с журналистом Марком Олшейкером, он рассказал о «гипотетическом, но вполне возможном» сценарии возникновения новой, еще более смертоносной эпидемии.

Как может начаться эпидемия «The Big One»

По описанию ученого, все начинается со смерти младенца на границе Кении и Сомали, где местный медик, пытаясь помочь, становится «суперраспространителем» вируса, не подозревая, что сам инфицирован. Так инфекция начинает распространяться по континентам.

«Это будет как биологическая бомба. Мир снова окажется в огне», — предупреждает Остергольм.

Он подчеркивает, что вопрос не в том, произойдет ли это, а когда именно «это не вариант, а неизбежность».

Уроки прошлых пандемий

Авторы отмечают, что COVID-19 был лишь предупреждением — и человечество должно подготовиться лучше. В книге приводятся слова лауреата Нобелевской премии Джошуа Ледерберга.

«Ни один из нас не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности. Бактерии и вирусы не признают государственные границы… Микроб, поразивший вчера ребенка на другом континенте, завтра может стать началом глобальной пандемии», — говорит он.

По мнению экспертов, мир должен создавать новые эффективные вакцины, развивать производственные мощности для быстрого реагирования и, наконец, понять, что «ни одна страна не выживет в одиночку».

Однако Остергольм признает, что подлинная глобальная координация маловероятна, но подчеркивает, что это «не уменьшает важности подготовки».

«Мы постоянно живем в значительно большей опасности от микробных врагов, чем от человеческих», — отмечает профессор.

Хотя сценарий The Big One является гипотетическим, он заставляет задуматься: готов ли мир к следующей великой пандемии.

Напомним, ВОЗ обнародовала новый отчет, предупреждающий о глобальной угрозе антибиотикорезистентных бактерий. Ежегодно они становятся причиной более миллиона смертей, а к 2050 году эта цифра может вырасти почти вдвое — до 1,9 млн. человек.