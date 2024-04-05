Учимся ухаживать за привередливой ягодой: чем подкормить весной голубику для богатого урожая

Даже несколько кустов садовой голубики могут дать большой урожай при должном уходе.

Хотя в лесу эта культура дает урожай и без подкормки, поступать так с садовым растением нельзя. Как минимум, стоит обратить внимание, что голубика нуждается в кислой почве. Поэтому на участке его придется дополнительно подкислять при необходимости. Не следует забывать и о подкормках.

Как подкармливать голубику весной: когда вносить удобрения

Первую подкормку голубики весной проводят в конце марта — начале апреля. Главным признаком того, что пора вносить удобрения, являются отечные почки, которые уже появились на ветках.

Вторую подкормку вносят примерно в конце мая — начале июня, когда растение уже отцветет.

Третью и последнюю подкормку следует планировать на период уборки урожая.

Чем поливать голубику в домашних условиях

Впервые весной специалисты советуют вносить азотсодержащие удобрения, которые помогут растению расти после зимы, насыщают необходимыми полезными веществами. Наилучшим вариантом будут нитроаммофоска или сульфат аммония. Их рекомендуется вносить сразу после поливки почвы.

После этого землю под кустики мульчируют торфом, сосновыми шишками или другими материалами.

На вторую подкормку необходимо подготовить сульфат магния или сульфат калия.

Чем запрещено подкармливать голубику

Под кустики специалисты не советуют вносить золу, перегной, навоз, помет. Они делают почву щелочной, а голубика любит кислую среду. После такой "подкормки" растение не даст большого урожая и может даже прекратить рост.

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