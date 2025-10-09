- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 1806
- Время на прочтение
- 2 мин
Учительница обнажила грудь во время онлайн-разговора с учеником: чем закончилось
В США учительнице предъявили уголовное обвинение за якобы договоренность о встрече с учеником для секса.
Учительницу из американского штата Кентукки обвинили в том, что она обнажила грудь во время разговора в видеочате с несовершеннолетним учеником, принимая душ.
Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление офиса шерифа.
В сообщении говорится, что 30-летней Кристал Симс предъявлено уголовное обвинение после ареста за якобы договоренность о встрече с учеником для секса.
Учительница не признает себя виновной, утверждая, что любой запланированный контакт между ней и учеником имел целью обсуждение его проблем с поведением.
Скандальный разговор состоялся еще 22 августа через социальную сеть.
В тот же день состоялся телефонный звонок, во время которого Симс спросила парня, тот «придет ли с ней встретиться». Позже разговор перешел в видеочат.
Как говорится в обвинительном заключении, во время видеозвонка парень увидел «обнаженную грудь Симс, поскольку она была в душе».
Детектив, который написал иск, добавил: «Я также узнал, что во время этого звонка присутствовали и другие лица, и они также заявили, что видели грудь вышеупомянутой женщины во время звонка».
В начале октября детектив встретился с учительницей, чтобы обсудить «инцидент с учеником в школе, где она подменяла».
Симс рассказала детективу, что несколько парней из ее класса пытались добавить ее в социальные сети, но она никогда не принимала ни одного из их запросов.
Когда он проиграл ей запись общения с несовершеннолетним мальчиком, Симс якобы признала факт разговора, но добавила, что она «согласилась встретиться с ним, чтобы он мог извиниться за свое поведение на уроке».
Учительница добавила, что они не встречались и «ничего физического между ними не произошло».
Тем временем, Кристал Симс была арестована, ее дело готовится к слушанию в суде.
