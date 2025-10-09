Учительница обнажила грудь во время онлайн-разговора с учеником: чем закончилось

Учительница. Иллюстративное изображение / © argumenti.ru

Учительницу из американского штата Кентукки обвинили в том, что она обнажила грудь во время разговора в видеочате с несовершеннолетним учеником, принимая душ.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление офиса шерифа.

В сообщении говорится, что 30-летней Кристал Симс предъявлено уголовное обвинение после ареста за якобы договоренность о встрече с учеником для секса.

Учительница не признает себя виновной, утверждая, что любой запланированный контакт между ней и учеником имел целью обсуждение его проблем с поведением.

Скандальный разговор состоялся еще 22 августа через социальную сеть.

В тот же день состоялся телефонный звонок, во время которого Симс спросила парня, тот «придет ли с ней встретиться». Позже разговор перешел в видеочат.

Как говорится в обвинительном заключении, во время видеозвонка парень увидел «обнаженную грудь Симс, поскольку она была в душе».

Детектив, который написал иск, добавил: «Я также узнал, что во время этого звонка присутствовали и другие лица, и они также заявили, что видели грудь вышеупомянутой женщины во время звонка».

В начале октября детектив встретился с учительницей, чтобы обсудить «инцидент с учеником в школе, где она подменяла».

Симс рассказала детективу, что несколько парней из ее класса пытались добавить ее в социальные сети, но она никогда не принимала ни одного из их запросов.

Когда он проиграл ей запись общения с несовершеннолетним мальчиком, Симс якобы признала факт разговора, но добавила, что она «согласилась встретиться с ним, чтобы он мог извиниться за свое поведение на уроке».

Учительница добавила, что они не встречались и «ничего физического между ними не произошло».

Тем временем, Кристал Симс была арестована, ее дело готовится к слушанию в суде.

Напомним, ранее в США учительницу обвинили в сексуальном насилии над учеником 6 класса. Ее приговорили к 10 годам заключения.