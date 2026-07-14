Жара / © www.freepik.com/free-photo

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Во время летней жары многие люди ищут простые и недорогие способы охладить жилье без использования кондиционера. Один из таких вариантов предложил исследователь из Университета Лафборо — он советует наносить тонкий слой обычного йогурта на внешнюю сторону окон.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Старший преподаватель по здоровому строительству доктор Бен Робертс изучал бюджетные методы, помогающие предотвратить перегрев домов. По его словам, после нанесения на стекло йогурт образует тонкую пленку, которая отражает часть солнечного излучения и уменьшает количество тепла, попадающего в помещение.

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Чтобы проверить эффективность этого метода, исследователи провели эксперимент с двумя одинаковыми тестовыми домами. В одном из них внешнюю сторону окон покрыли йогуртом, а второй оставили без изменений. В ходе испытаний температура внутри дома с йогуртом в среднем была ниже примерно на 0,6 °C, а в периоды сильнейшей жары разница достигала 3,5 °C.

Доктор Робертс подчеркнул, что главная цель такого метода — не охладить уже нагретое помещение, а уменьшить поступление солнечного тепла внутрь в течение дня. Именно поэтому команда сосредоточилась на поиске доступных и простых способов затенения окон.

Необычный лайфхак вызвал оживленное обсуждение в Сети. После того, как организация Which? опубликовала видео об этом методе, пользователи соцсетей отнеслись к нему скептически. Одни шутили, что такая идея привлечет мух, другие сомневались из-за возможного запаха, а некоторые прямо заявили, что не готовы пробовать такой способ.

Впрочем, исследователь заверил, что после высыхания йогурт не имеет неприятного запаха, а сама пленка высыхает примерно за 30 секунд.

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Кроме того, команда проверила и другой способ защиты от жары. По словам доктора Робертса, использование фольги на окнах оказалось еще более эффективным: в ходе экспериментов она помогала снизить температуру в помещении примерно на 6 °C.

Напомним, что продолжительная жара и отсутствие дождей могут стать серьезным испытанием для растений. Ранее мы рассказывали, как спасти огород и сад во время жары.

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