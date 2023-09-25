Удалите эту часть груши осенью и в следующем году соберете самый большой урожай

Что нужно делать осенью с грушей? Не забывайте об обрезке и формовке дерева, ведь это поможет получить большой урожай в следующем году.

Раньше мы писали о том, какие цветы нужно сажать на участке, чтобы на ней не росли сорняки. Но нужно помнить и о том, что осенью в саду важно производить обрезку некоторых плодовых деревьев. В частности, следует подумать о формировании кроны груши.

Благодаря такой процедуре дерево не будет тратить питательные вещества на ненужные побеги, а использует их для будущего формирования плодов. Это значительно повысит урожайность.

Дополнительно обрезка длинных веток в груше улучшит освещение кроны. Она будет лучше и равномерно продуматься, за счет чего снизится количество вредителей и болезней. Специалисты уверены, что после обрезки и при надлежащем уходе с одного дерева можно собрать до 200 кг плодов.

В летний период груши сильно растут, поэтому их крона загущается. На стволах и скелетных ветвях могут появляться побеги, которых садоводы называют "волчками". На них не формируются плоды, но такие ветки могут забирать у деревьев слишком много сил и энергии.

Обычно волчки – это мощные и толстые однолетние побеги, растущие вертикально. Поэтому специалисты рекомендуют, прежде всего, удалять именно их. Из них можно оставить только пару-тройку, из которых позже сформируется крона. Также не забудьте почистить все больные, засохшие или поврежденные ветки.

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