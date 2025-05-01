ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
101
Время на прочтение
2 мин

Удаляет любые стойкие пятна и загрязнения: как сделать пасту для чистки из 2 ингредиентов

Традиционные средства для мытья различных загрязнений иногда бывают не очень эффективными. Однако сообразительные хозяйки пользуются простой пастой из двух составляющих, которая чистит и моет абсолютно все.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как приготовить универсальное средство для уборки.

Как приготовить универсальное средство для уборки / © Freepik

Эта домашняя паста для чистки является практичным и рациональным решением для повседневной уборки. Ее преимущества в том, что она доступна, проста в приготовлении и использовании, эффективна, безопасна и экономична. Итак, рассказываем, как приготовить домашнюю смесь для мытья и чистки любых поверхностей своими руками.

Как самостоятельно приготовить пасту для мытья и чистки из 2 простых составляющих

  • Такая паста — это простая комбинация из двух базовых компонентов: пищевой соды и воды. Эти ингредиенты найдутся на каждой кухне и не требуют дополнительных затрат. Сода обладает мягкими абразивными свойствами, которые эффективно удаляют загрязнение без риска повреждения поверхностей. А за счет своих антибактериальных свойств она легко превратит ваш дом в гигиеническое пространство.

  • Приготовить универсальную чистящую пасту достаточно просто. Надо взять две части пищевой соды и добавить часть воды, чтобы образовалась густая пастообразная смесь. Процесс приготовления занимает минуту и не требует специальных навыков или знаний.

  • Полученную пасту можно использовать для мытья посуды, разных поверхностей и стекла. Достаточно нанести смесь на загрязненную поверхность, оставить на несколько минут, чтобы средство отработало, а затем просто вытереть влажной губкой. Этот метод позволяет избежать интенсивного механического воздействия, поэтому на поверхностях не будет оставаться ни царапины.

  • Содовая паста станет прекрасным альтернативным вариантом многим моющим средствам, ее можно считать универсальной, потому что она чистит абсолютно все. И даже подходит для стирки. В ней полностью отсутствуют химические компоненты, что делает ее безопасной для применения в домах, где проживают дети и животные.

  • Средство можно применять для мытья посуды, поверхностей мебели, пола, кафеля и сантехники. Оно будет хорошо чистить ковры и обивку мягких диванов и кресел. Однако для деревянной мебели рекомендуется применять более щадящие средства на основе масел или сухую чистку.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
101
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie