Удаляет жирный налет и отпугивает насекомых: какие еще полезные свойства апельсиновой кожуры

Сегодня все больше людей задумываются о том, как можно рационально использовать обычные бытовые отходы, чтобы подарить им второй шанс на жизнь.

Обычно апельсиновая кожура отправляется в мусор, но не стоит спешить выбрасывать ее. Ведь она имеет чрезвычайную пользу благодаря содержанию эфирных масел и органических кислот. Немногие знают, однако она могет принести больше пользы, чем кажется на первый взгляд, например, заменить химические моющие средства. Рассказываем, почему не стоит выбрасывать апельсиновые шкурки, какая их польза в быту.

Какие 5 способов использования апельсиновых шкурок в быту: хозяйкам на заметку

Удаление жира. Апельсиновые шкурки за счет содержания эфирных масел легко справляются с жирным налетом на различных кухонных поверхностях. Ароматизатор. Из кожуры апельсинов можно приготовить ароматизатор. Прокипятите кожуру в воде вместе с корицей и гвоздикой, приятный аромат в вашем доме будет держаться несколько дней. Отпугивает мошок. Апельсиновая кожура может стать натуральным репеллентом от мошек. Разместите ее в местах скопления насекомых или в цветочных горшках. Дезинфекция кухонной утвари. Посыпьте апельсиновую кожуру солью и натрите ею доску. Таким образом вы избавитесь от бактерий и неприятного запаха. Очистка микроволновки. Поставьте в микроволновку емкость с водой и апельсиновыми шкурками, включите прибор на две минуты на полную мощность. После такой процедуры просто вытрите внутреннюю поверхность печи сухой тряпкой – вся грязь и налет сойдет, словно и не было.

Читайте также:

Как продлить срок годности свежих овощей за 2 минуты: об этом почти никто не знает

Как продлить срок годности свежих овощей за 2 минуты: об этом почти никто не знает

Сделайте вот так – и рыба не будет больше прилипать к сковороде: секрет немецких хозяек