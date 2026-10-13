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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Ударила мощная магнитная буря: кто в опасности и как себя уберечь

Выброс корональной массы, произошедший несколько дней назад, мог задеть Землю.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

Во вторник, 13 октября, активность Солнца стала сильнее. Магнитная буря повысилась до красного уровня — К-индексу 5.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Выброс корональной массы, зафиксированный днем 10 октября, мог задеть Землю краем и повлиять на геомагнитную активность. Этот эффект может совпасть с поступлением быстрого потока солнечного ветра из корональных дыр, расположенных в центральной части Солнца. Это повышает вероятность новых периодов активной геомагнитной активности и магнитных бурь уровня G1-G2 — от слабых до умеренных.

Магнитная буря 13 октября. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 13 октября. Фото: Meteoagent.

Чаще об ухудшении самочувствия во время периодов сообщают метеочувствительные люди, люди с нарушениями сна, повышенной утомляемостью или сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременные. У них могут возникать головные боли, слабость, сонливость, раздражительность или проблемы со сном.

Чтобы легче пережить дни магнитных бурь, специалисты советуют:

  • соблюдать режим сна;

  • пить достаточно воды;

  • избегать чрезмерных физических нагрузок;

  • больше гулять на свежем воздухе;

  • ограничить алкоголь, избыток кофеина и тяжелую пищу;

  • контролировать АД.

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