Ударила мощная магнитная буря: кто в опасности и как себя уберечь

Магнитная буря.

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В субботу, 7 ноября, активность Солнца стала сильнее. Магнитная буря повысилась до красного уровня — К-индексу 5.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

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По данным ученых, произошло влияние на геомагнитную обстановку скоростного потока солнечного ветра из корональной дыры. Кроме того, скорость солнечного ветра будет оставаться повышенной, после чего влияние корональной дыры будет постепенно ослабевать.

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Магнитная буря 7 ноября. ФОТО: Мeteoagent.

Чаще об ухудшении самочувствия во время периодов сообщают метеочувствительные люди, люди с нарушениями сна, повышенной утомляемостью или сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременные. У них могут возникать головные боли, слабость, сонливость, раздражительность или проблемы со сном.

Чтобы легче пережить дни магнитных бурь, специалисты советуют:

соблюдать режим сна;

пить достаточно воды;

избегать чрезмерных физических нагрузок;

больше гулять на свежем воздухе;

ограничить алкоголь, избыток кофеина и тяжелую пищу;

контролировать АД.

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