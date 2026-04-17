Ударила мощная магнитная буря: с какой силой будет штормить 17 апреля

Магнитная буря. / © pixabay.com

В пятницу, 17 апреля, грянет сильная магнитная буря . Ожидается возмущение с К-индексом 5,7 (красный уровень).

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Ожидается прибытие высокоскоростного потока из корональной дыры. Это повысит скорость солнечного ветра. Существует возможность геомагнитной активности до уровней STORM G2.

По данным ученых, корональная дыра большая. По всей вероятности, ее влияние сохранится несколько дней.

Магнитная буря 17 апреля. Фото: Мeteoagent

Магнитные бури могут влиять на организм. У метеозависимых может возникать головная боль, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление.

Чтобы снизить влияние магнитных бурь, следует пить больше травяного и зеленого чая, отказаться от кофе и алкоголя, больше ходите и находитесь на свежем воздухе, нормализуйте сон.