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Удивите своих домашних: пять интересных рецептов с огурцами, которые поразят своим вкусом

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
158
Время на прочтение
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Удивите своих домашних: пять интересных рецептов с огурцами, которые поразят своим вкусом

Необычные блюда из свежих огурцов / Фото: Pexels

Если у вас уродилось много огурцов и вы уже не знаете, куда их девать, предлагаем необычные блюда из свежих огурцов, которые точно удивят ваших родных.

Засолка огурцов с ржаным хлебом

Ингредиенты:

  • огурцы 1 кг;
  • ржаной хлеб 2 ломтика;
  • укроп по вкусу;
  • соль по вкусу;
  • чеснок 2-3 зубчика.

Способ приготовления:

  1. Залейте огурцы прохладной питьевой водой, оставьте в прохладном месте на 3-5 часов. Каждые 1,5 часа жидкость сливайте и заливайте овощи свежей водой.
  2. Отрежьте с двух сторон кончики у каждого огурца (или проколите каждый вилкой 2-3 раза).
  3. Нарежьте хлеб ма- ленькими кубиками, подсушите на сковороде.
  4. Уложите огурцы в банку, сверху выложите хлеб.
  5. Добавьте укроп и мелко нарезанный или целый чеснок. Залейте соленым кипятком, чтобы жидкость доходила до верха банки.
  6. Закройте банки и оставьте в теплом месте на 2-3 дня.

Салат из свежих огурцов и яиц

Свежие огурцы и отварные яйца хорошо сочетаются между собой. Проверьте это, приготовив этот обычный салат.

Ингредиенты:

  • яйца 2 шт;
  • огурцы 4 шт;
  • чеснок 1 зуб;
  • лук 1 шт;
  • укроп 1 пучок;
  • подсолнечные или тыквенные семена по вкусу;
  • сметана или несладкий йогурт.

Способ приготовления:

  1. Сварите яйца и порежьте на мелкие кубики. Огурцы вымойте и нарежьте соломкой.
  2. Выдавите один зубчик чеснока, мелко порубите лук.
  3. На сковороде разогрейте каплю растительного масла и протугите огурцы с луком, чесноком, солью в течение 6-7 минут под крышкой.
  4. Когда огурцы охладятся, слейте сок из овощей и лишнее масло.
  5. В глубокой миске смешайте все ингредиенты, добавьте мелко нарезанный укроп, семена солнечника или тыквы.
  6. Приправьте салат сметаной или несладким йогуртом.

Огурцы жареные в кляре

Ингредиенты:

  • огурцы 0,5 кг;
  • яйца 2 шт;
  • кефир 1 стакан;
  • сода 1 чайная кровать;
  • мука;
  • соль, перец, сахар по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Огурцы нарежьте пластинами. Сложите их в глубокую миску, добавьте соль, перец и тщательно перемешайте.
  2. Подготовьте кляр: в миске взбейте яйца, добавьте соль, сахар, перемешайте венчиком.
  3. Влейте кефир и добавьте соду. Еще раз тщательно перемешайте.
  4. Постепенно добавляйте муку каждый раз перемешивая, пока консистенция не будет напоминать сметану средней жирности.
  5. Огурцы сложить в пакет, добавить несколько ложек муки и хорошо потрясти. Каждый кусок огурца обмакивать в кляре перед выкладкой на разогретую сковороду с растительным маслом.
  6. Обжаривать в двух сторонах до золотистой корочки. Выкладывать на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Суп из свежих перемолотых огурцов

Этот необычный суп даже не нужно варить.

Ингредиенты:

  • зеленая гречка 200 г;
  • огурцы 300 г;
  • авокадо 1 шт;
  • лимонный сок 2 столовые ложки;
  • очищенные семена подсолнечника по вкусу;
  • зелень для украшения;
  • соль и перец.

Способ приготовления:

  1. Зеленую гречку замочите ночью в холодной воде.
  2. Очистите и нарежьте огурцы, авокадо. Уложите в блендер, добавьте гречку и взбейте до однородной массы.
  3. Разлейте суп по тарелкам, украсьте зеленью и семенами.
  4. Посолите и поперчите по вкусу.

Варенье из огурцов

Те, кто пробовал такое варенье, говорят, что никогда не догадаешься, из чего именно оно приготовлено.

Ингредиенты:

  • огурцы 500 г;
  • сахар – 300 г;
  • лимонный сок 100 г;
  • листья перечной мяты горсть.

Способ приготовления:

  1. Очистите огурцы от кожуры и семян. Нарежьте ломтиками. Переложите в кастрюлю и добавьте сахар. Оставьте на 10 минут, чтобы огурцы дали сок.
  2. После этого поставить на огонь, варить 20 минут на среднем огне.
  3. Добавить мякоть лимона (без кожуры и косточек), варить еще 20 минут.
  4. Варенье готово. Теперь его нужно только разложить в банки. Подавать в охлажденном виде.

А вы попробовали бы один из этих рецептов?

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Дата публикации
Просмотры
158
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