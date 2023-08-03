Удивите своих домашних: пять интересных рецептов с огурцами, которые поразят своим вкусом

Если у вас уродилось много огурцов и вы уже не знаете, куда их девать, предлагаем необычные блюда из свежих огурцов, которые точно удивят ваших родных.

Засолка огурцов с ржаным хлебом

Ингредиенты:

огурцы 1 кг;

ржаной хлеб 2 ломтика;

укроп по вкусу;

соль по вкусу;

чеснок 2-3 зубчика.

Способ приготовления:

Залейте огурцы прохладной питьевой водой, оставьте в прохладном месте на 3-5 часов. Каждые 1,5 часа жидкость сливайте и заливайте овощи свежей водой. Отрежьте с двух сторон кончики у каждого огурца (или проколите каждый вилкой 2-3 раза). Нарежьте хлеб ма- ленькими кубиками, подсушите на сковороде. Уложите огурцы в банку, сверху выложите хлеб. Добавьте укроп и мелко нарезанный или целый чеснок. Залейте соленым кипятком, чтобы жидкость доходила до верха банки. Закройте банки и оставьте в теплом месте на 2-3 дня.

Салат из свежих огурцов и яиц

Свежие огурцы и отварные яйца хорошо сочетаются между собой. Проверьте это, приготовив этот обычный салат.

Ингредиенты:

яйца 2 шт;

огурцы 4 шт;

чеснок 1 зуб;

лук 1 шт;

укроп 1 пучок;

подсолнечные или тыквенные семена по вкусу;

сметана или несладкий йогурт.

Способ приготовления:

Сварите яйца и порежьте на мелкие кубики. Огурцы вымойте и нарежьте соломкой. Выдавите один зубчик чеснока, мелко порубите лук. На сковороде разогрейте каплю растительного масла и протугите огурцы с луком, чесноком, солью в течение 6-7 минут под крышкой. Когда огурцы охладятся, слейте сок из овощей и лишнее масло. В глубокой миске смешайте все ингредиенты, добавьте мелко нарезанный укроп, семена солнечника или тыквы. Приправьте салат сметаной или несладким йогуртом.

Огурцы жареные в кляре

Ингредиенты:

огурцы 0,5 кг;

яйца 2 шт;

кефир 1 стакан;

сода 1 чайная кровать;

мука;

соль, перец, сахар по вкусу.

Способ приготовления:

Огурцы нарежьте пластинами. Сложите их в глубокую миску, добавьте соль, перец и тщательно перемешайте. Подготовьте кляр: в миске взбейте яйца, добавьте соль, сахар, перемешайте венчиком. Влейте кефир и добавьте соду. Еще раз тщательно перемешайте. Постепенно добавляйте муку каждый раз перемешивая, пока консистенция не будет напоминать сметану средней жирности. Огурцы сложить в пакет, добавить несколько ложек муки и хорошо потрясти. Каждый кусок огурца обмакивать в кляре перед выкладкой на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжаривать в двух сторонах до золотистой корочки. Выкладывать на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Суп из свежих перемолотых огурцов

Этот необычный суп даже не нужно варить.

Ингредиенты:

зеленая гречка 200 г;

огурцы 300 г;

авокадо 1 шт;

лимонный сок 2 столовые ложки;

очищенные семена подсолнечника по вкусу;

зелень для украшения;

соль и перец.

Способ приготовления:

Зеленую гречку замочите ночью в холодной воде. Очистите и нарежьте огурцы, авокадо. Уложите в блендер, добавьте гречку и взбейте до однородной массы. Разлейте суп по тарелкам, украсьте зеленью и семенами. Посолите и поперчите по вкусу.

Варенье из огурцов

Те, кто пробовал такое варенье, говорят, что никогда не догадаешься, из чего именно оно приготовлено.

Ингредиенты:

огурцы 500 г;

сахар – 300 г;

лимонный сок 100 г;

листья перечной мяты горсть.

Способ приготовления:

Очистите огурцы от кожуры и семян. Нарежьте ломтиками. Переложите в кастрюлю и добавьте сахар. Оставьте на 10 минут, чтобы огурцы дали сок. После этого поставить на огонь, варить 20 минут на среднем огне. Добавить мякоть лимона (без кожуры и косточек), варить еще 20 минут. Варенье готово. Теперь его нужно только разложить в банки. Подавать в охлажденном виде.

А вы попробовали бы один из этих рецептов?

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