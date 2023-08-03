Удивите своих домашних: пять интересных рецептов с огурцами, которые поразят своим вкусом

Если у вас уродилось много огурцов и вы уже не знаете, куда их девать, предлагаем необычные блюда из свежих огурцов, которые точно удивят ваших родных.
Засолка огурцов с ржаным хлебом
Ингредиенты:
- огурцы 1 кг;
- ржаной хлеб 2 ломтика;
- укроп по вкусу;
- соль по вкусу;
- чеснок 2-3 зубчика.
Способ приготовления:
- Залейте огурцы прохладной питьевой водой, оставьте в прохладном месте на 3-5 часов. Каждые 1,5 часа жидкость сливайте и заливайте овощи свежей водой.
- Отрежьте с двух сторон кончики у каждого огурца (или проколите каждый вилкой 2-3 раза).
- Нарежьте хлеб ма- ленькими кубиками, подсушите на сковороде.
- Уложите огурцы в банку, сверху выложите хлеб.
- Добавьте укроп и мелко нарезанный или целый чеснок. Залейте соленым кипятком, чтобы жидкость доходила до верха банки.
- Закройте банки и оставьте в теплом месте на 2-3 дня.
Салат из свежих огурцов и яиц
Свежие огурцы и отварные яйца хорошо сочетаются между собой. Проверьте это, приготовив этот обычный салат.
Ингредиенты:
- яйца 2 шт;
- огурцы 4 шт;
- чеснок 1 зуб;
- лук 1 шт;
- укроп 1 пучок;
- подсолнечные или тыквенные семена по вкусу;
- сметана или несладкий йогурт.
Способ приготовления:
- Сварите яйца и порежьте на мелкие кубики. Огурцы вымойте и нарежьте соломкой.
- Выдавите один зубчик чеснока, мелко порубите лук.
- На сковороде разогрейте каплю растительного масла и протугите огурцы с луком, чесноком, солью в течение 6-7 минут под крышкой.
- Когда огурцы охладятся, слейте сок из овощей и лишнее масло.
- В глубокой миске смешайте все ингредиенты, добавьте мелко нарезанный укроп, семена солнечника или тыквы.
- Приправьте салат сметаной или несладким йогуртом.
Огурцы жареные в кляре
Ингредиенты:
- огурцы 0,5 кг;
- яйца 2 шт;
- кефир 1 стакан;
- сода 1 чайная кровать;
- мука;
- соль, перец, сахар по вкусу.
Способ приготовления:
- Огурцы нарежьте пластинами. Сложите их в глубокую миску, добавьте соль, перец и тщательно перемешайте.
- Подготовьте кляр: в миске взбейте яйца, добавьте соль, сахар, перемешайте венчиком.
- Влейте кефир и добавьте соду. Еще раз тщательно перемешайте.
- Постепенно добавляйте муку каждый раз перемешивая, пока консистенция не будет напоминать сметану средней жирности.
- Огурцы сложить в пакет, добавить несколько ложек муки и хорошо потрясти. Каждый кусок огурца обмакивать в кляре перед выкладкой на разогретую сковороду с растительным маслом.
- Обжаривать в двух сторонах до золотистой корочки. Выкладывать на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Суп из свежих перемолотых огурцов
Этот необычный суп даже не нужно варить.
Ингредиенты:
- зеленая гречка 200 г;
- огурцы 300 г;
- авокадо 1 шт;
- лимонный сок 2 столовые ложки;
- очищенные семена подсолнечника по вкусу;
- зелень для украшения;
- соль и перец.
Способ приготовления:
- Зеленую гречку замочите ночью в холодной воде.
- Очистите и нарежьте огурцы, авокадо. Уложите в блендер, добавьте гречку и взбейте до однородной массы.
- Разлейте суп по тарелкам, украсьте зеленью и семенами.
- Посолите и поперчите по вкусу.
Варенье из огурцов
Те, кто пробовал такое варенье, говорят, что никогда не догадаешься, из чего именно оно приготовлено.
Ингредиенты:
- огурцы 500 г;
- сахар – 300 г;
- лимонный сок 100 г;
- листья перечной мяты горсть.
Способ приготовления:
- Очистите огурцы от кожуры и семян. Нарежьте ломтиками. Переложите в кастрюлю и добавьте сахар. Оставьте на 10 минут, чтобы огурцы дали сок.
- После этого поставить на огонь, варить 20 минут на среднем огне.
- Добавить мякоть лимона (без кожуры и косточек), варить еще 20 минут.
- Варенье готово. Теперь его нужно только разложить в банки. Подавать в охлажденном виде.
А вы попробовали бы один из этих рецептов?
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