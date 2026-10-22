Удивительное существо, похожее на кучку экскрементов, может прожить более 120 лет (фото)

Морские глубины Фото иллюстративный / © Associated Press

Реклама

Морское животное с бугристым черным телом, которое напоминает экскременты, может прожить более века. К такому выводу пришли ученые, которые повторно исследовали жителей Большого Барьерного рифа возле Австралии через 24 года после первого отбора образцов. В то же время исследование выявило проблему: этот вид восстанавливается после отлова значительно медленнее, чем считалось ранее.

Об этом сообщает Daily Galaxy со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале iScience.

Реклама

Речь идет о черном трепанге (Holothuria whitmaei) — представителе голотурий, которых также называют морскими огурцами. Его тело покрыто мелкими бугорками и слоем песка. По расчетам исследователей, отдельные взрослые особи могут жить более 100 лет, а потенциальная продолжительность жизни может достигать 123 лет.

Реклама

Черный трепанг Фото dailygalaxy

Как ученые определили возраст морского животного

Исследование началось в 2000 году. Тогда биологи на Большом Барьерном рифе взяли небольшие образцы тканей у 76 черных трепангов, после чего вернули животных на морское дно, а их ДНК заморозили для дальнейшего анализа.

В сентябре 2024 года исследователи вернулись к тому же участку рифа — у острова Лизард. На этот раз они нашли 53 черных трепанга, измерили их, взвесили и взяли новые образцы тканей.

Из 52 особей, которые удалось успешно проанализировать, 31 имела генетические профили, совпадавшие с образцами 2000 года. Следовательно, эти животные жили не менее 24 лет между двумя исследованиями.

Это составляет примерно 60% количества успешно проанализированных особей в 2024 году.

Реклама

Обычно ученые определяют продолжительность жизни животных с помощью специальных меток, позволяющих идентифицировать отдельных особей через годы. Однако у морских огурцов такие метки часто отпадают через несколько недель или месяцев.

Поэтому Свен Утике из Австралийского института морских наук и его коллеги использовали ДНК в качестве своеобразного природного идентификатора. Ранее краткосрочные наблюдения уже давали основания предполагать, что черные трепанги живут долго, но данных было недостаточно, чтобы оценить максимальную продолжительность их жизни.

«Мы подозревали, что они могут жить дольше десяти лет, как считалось ранее», — отметил Утике в сообщении института.

За 24 года животные стали меньше

Во время первого исследования в 2000 году черные трепанги были уже взрослыми особями. Их длина составляла от 26 до 42 сантиметров — почти максимальный размер для этого вида.

Реклама

Однако в ходе повторного обследования выяснилось, что за следующие 24 года они уменьшились. В среднем их масса была на 21% меньше, а длина — на 14% короче.

Ученые отмечают, что морские огурцы способны терять и восстанавливать массу тела. На изменения могли повлиять условия окружающей среды, однако точную причину установить не удалось.

Действительно ли трепанги могут доживать до 123 лет

Из 76 особей, образцы которых исследовали в 2000 году, по меньшей мере 31 оставалась живой в 2024 году. Таким образом, уровень выживания составлял не менее 41%.

На основе этих данных команда рассчитала годовой уровень смертности взрослых особей — примерно 3,7%.

Если предположить, что этот показатель остается неизменным в течение взрослой жизни, то примерно 1% группы может дожить до 123 лет.

В то же время исследователи оценивают среднюю продолжительность жизни черного трепанга примерно в 24-27 лет. Потенциальная максимальная продолжительность жизни, по их расчетам, превышает столетие.

Реальный показатель может быть даже выше. Часть животных, выживших после первого исследования, могла переместиться за пределы участка наблюдения или остаться незамеченной при повторном обследовании. Из-за этого их могли ошибочно отнести к погибшим.

«Это свидетельствует о чрезвычайно большой продолжительности жизни взрослых черных трепангов и очень низком уровне естественной смертности», — пояснил Утике.

Почему долгоживущий вид оказался под угрозой

Во время обоих исследований 2000-2024 годов биологи не обнаружили у острова Лизард ни одного молодого черного трепанга. Все найденные особи были взрослыми. Подобную нехватку молодых животных наблюдают и в других популяциях этого вида и родственных голотуриях.

Это может свидетельствовать о том, что восполнение популяции происходит медленно. Соответственно, после сокращения численности из-за промыслового лова таким животным может потребоваться значительно больше времени для восстановления.

Черный трепанг обитает на коралловых рифах Тихого и Индийского океанов. Его высушенное тело известно как беш-де-мэр — деликатес, пользующийся спросом в Австралии, на Тихом океане и в Юго-Восточной Азии.

Из-за промыслового отлова численность этого вида сократилась. Черный трепанг внесен в категорию видов, находящихся под угрозой исчезновения, в Красном списке Международного союза охраны природы. Он также включен в Приложение II Конвенции CITES, регулирующей международную торговлю дикими видами. В 1999 году из-за сокращения численности животных промысел черного трепанга в районе Большого Барьерного рифа был закрыт.

«Эти результаты свидетельствуют, что популяции черного трепанга восстанавливаются после отлова гораздо медленнее, чем считалось ранее», — сказал Утике.

Он также отметил, что промышленный отлов долгоживущих обитателей рифов вряд ли можно считать устойчивым при нынешнем уровне рыболовной нагрузки и экологического стресса.

Морские огурцы играют важную роль в функционировании коралловых рифов: они перерабатывают донные отложения и возвращают питательные вещества в экосистему. Поэтому сокращение их численности может усилить нагрузку на рифы, которые уже страдают от изменения климата.

Исследователи считают, что результаты работы должны стать основанием для пересмотра подходов к охране и регулированию промысла многих видов морских огурцов, особенно трех видов трепангов.

Напомним, в Украине вблизи Чернобыля стали исчезать олени. Так, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике на Киевщине подвели итоги осеннего сезона гона оленей.

Новости партнеров

Новости партнеров