Удобно и спокойно: почему кошка любит спать в раковине и как ее отучить от этого

Вместо уютных колен хозяина ваша кошка выбирает для отдыха раковину? Вы можете решить эту проблему, если она вас беспокоит.

Вряд ли люди когда-нибудь узнают причины, почему именно кошки делают такие вещи. Но это абсолютно нормальное поведение этих домашних животных. Хотя на самом деле неясно, почему кошка любит спать в раковине, у ученых все же есть несколько предположений.

Удобно: почему кошка любит спать в раковине

Ветеринарный эксперт в The Dog People утверждает, что кошка выбирает раковину как место для отдыха, потому что ее изгибы словно обволакивают тело животного, поэтому она чувствует безопасность и комфорт.

Существует еще одна теория, утверждающая, что кошка считает раковину своей лежанкой. Выбирает она это место из-за температуры. Если кошка до этого лежала в самом теплом месте комнаты, например у батареи или в солнечных лучах, ей нужна прохладная поверхность, охлаждающая ее горячее тело. Тем более что в ванной комнате обычно прохладнее. Там же питомцы могут отдохнуть от стресса и шума, словно в своей комнате.

Раковина расположена выше уровня пола, потому кошка будет чувствовать себя там в безопасности. Этот уютный городок напоминает им "подстилку". Кошка получает ощущение доминирования, осматривая все вокруг как будто сверху.

Как отучить кошку спать в ванной комнате.

Как отучить кошку спать в ванной комнате. / Фото: Pexels

На самом деле ничего дурного в том, что кошка лежит в раковине, нет. Но если вам это не нравится, можно держать дверь в ванную комнату закрытой.

Также можете приобрести или сделать самостоятельно кровать для кошки, которая похожа формой на раковину. Это должно его заинтересовать. Лежанку лучше поставить в тихое место дома, лучше всего, если оно будет на высоте. Кошкам очень важно видеть все вокруг. Не забывайте и о воде. У вашего любимца всегда должен быть доступ к воде с кубиками льда (летом), чтобы животное могло себя охлаждать.

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