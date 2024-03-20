Подкормка чеснока весной: когда, чем и как правильно удобрять

Чтобы получить щедрый урожай крупного и ароматного чеснока, ему нужен правильный уход, в частности, своевременная посадка и сбалансированная подкормка.

Подкормку чеснока нужно производить на протяжении всего вегетативного периода. Органические или минеральные удобрения можно вносить и во время посадки, и после.

Когда лучше сажать чеснок

Чеснок можно сажать весной или осенью в зависимости от сорта и климатических условий. Озимые сорта обычно высаживают осенью, за 3-4 недели до стойких заморозков. Так чеснок успевает укорениться до зимы и лучше переносит холода.

Ярые сорта сажают весной, как только почва прогреется до 5-7°C. Обычно это конец марта – начало апреля. Для весенней посадки лучше выбирать большие и здоровые зубки чеснока без повреждений и признаков болезней. Тогда чеснок лучше приживется и даст хороший урожай.

Чем весной подкармливать чеснок

Весной чеснок нуждается в комплексной подкормке для активного роста и формирования луковиц. Далее рассказываем, какие удобрения следует использовать.

Чем весной подкармливать чеснок / Фото: pixabay.com

Азотные удобрения

В начале вегетации чесноку требуется азот для наращивания зеленой массы. Если подкормка делается впервые, лучше использовать аммиачную селитру – на 10 л воды нужно 2 ст. л. селитры. Также можно применять мочевину (карбамид). На 10 л воды требуется всего 1,5 л мочевины.

Фосфорно-калийные удобрения

Для формирования крупных луковиц чеснока требуются фосфор и калий. Эти элементы способствуют накоплению питательных веществ и улучшают вкусовые свойства чеснока. Весной можно вносить суперфосфат (20-30 г/м2) и сульфат калия (15-20 г/м2).

Органические удобрения

Для поддержания плодородия почвы и обеспечения чеснока питательными веществами можно использовать органические удобрения, такие как перегной (3-5 кг/м2), компост (2-3 кг/м2) или биогумус (0,5-1 кг/м2). Органику рассыпают между рядами чеснока и слегка перемешивают с почвой.

Микроэлементы

Для профилактики заболеваний и улучшения роста чеснока полезно использовать микроэлементы, в частности бор, марганец, цинк. Их можно вносить в виде специальных препаратов, например борной кислоты (1-2 г на 10 л воды) или сульфата марганца (2-3 г на 10 л воды).

Как правильно подкармливать чеснок

Чтобы подкормка была эффективной и безопасной для растений, нужно соблюдать определенные правила. Подкармливать чеснок нужно в фазе активных всходов, примерно через 2-3 недели после их появления. Следующую подкормку можно проводить через 2-3 недели после предыдущей.

Удобрения вносят по влажной почве после дождя или полива. Это поможет избежать ожогов корней и улучшит усвоение питательных веществ.

Нельзя перекармливать чеснок, особенно азотными удобрениями. Избыток азота может привести к наращиванию стеблей вместо хорошего урожая луковиц. Нормы внесения удобрений следует четко соблюдать.

После подкормки чеснок обязательно нужно полить, чтобы удобрения растворились и попали в корневую систему. Полив производят под корень, избегая попадания влаги на листья.

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