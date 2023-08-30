Удобрение из бархатцев уничтожает на огороде вредителей и дает богатый урожай

Польза бархатцев неоценима: это и красивые цветы, и целебные лекарства, и удобрения, убивающие грибки и вредителей на огороде, одновременно удваивая урожай. Это удобрение любят морковь, картофель и ягоды. Наши бабушки постоянно пользовались такой подкормкой для своих овощей и фруктов. Как сделать удобрение из бархатцев, чтобы уничтожить вредителей и собрать щедрый урожай — читайте дальше.

Как сделать удобрение из бархатцев

Если своевременно и тщательно ухаживать за овощами – удобрять, поливать, бороться с вредителями, можно собрать очень хороший урожай. И для подкормки растений не обязательно пользоваться химическими удобрениями, так хочется получить экологически чистые овощи и фрукты из своего огорода. Здесь пригодятся бархатцы.

Для того чтобы сделать качественное удобрение из бархатцев, нужно собирать их в сентябре и мае, когда растение активно накапливает полезные микроэлементы. Следует собирать и сушить только верхнюю часть растения, корни брать не нужно. После сушки бархатцы необходимо измельчить и переложить в сухую емкость с крышкой.

Для приготовления удобрения нужно залить 300 г сухого вещества кипятком и дать настояться в течение 48 часов. Затем раствор необходимо развести водой в соотношении 1:10 и можно поливать свой огород.

Нужно выбирать для удобрения сорта бархатцев, у которых более выраженный аромат и насыщенный цвет цветов. Резкий концентрированный запах растения будет способствовать повышению защитных свойств овощей от грибков и вредителей.

Какие растения можно подкармливать бархатцами

Поскольку раствор этих цветов содержит много полезных веществ, такое удобрение будет ускорять рост и развитие различных культур.

Овощные культуры. Таким органическим удобрением можно поливать баклажаны, перец, помидоры, тыкву и т.д.

Цветы. Можно подкармливать цветы, формирующие бутоны: розы, тюльпаны, нарциссы, гладиолусы и другие.

Ягодные кусты – смородину, малину, крыжовник.

Зеленые листовые салаты и разнообразную зелень: шпинат, петрушку, укроп и т.д.

Корнеплодные культуры: свеклу, морковь, картофель.

Клубнику и ежевику также можно подкормить раствором из бархатцев.

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