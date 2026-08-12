Уход за флоксами в августе: как заставить цветы пышно цвести до самых заморозков

Уход за флоксами

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Если в начале августа любимицы клумб вместо роскошных шапок начинают напоминать полусухие веники, а их нижние листья покрываются белым налетом, не стоит опускать руки. Благодаря правильному уходу растения можно быстро реанимировать, заставив их выпустить новые боковые побеги и радовать ярким ковром вплоть до серьезных холодов.

Что сделать с флоксами в августе для яркого цветения.

1. Правильная обрезка вместо радикального удаления

Традиционная ошибка многих садоводов заключается в том, что после увядания главной шапки весь стебель срезают почти под корень или ломают руками, из-за чего растение упускает шанс на повторную волну цветения. На самом деле у флоксов в пазухах верхних листьев уже заложены спящие почки, которым нужен только правильный толчок.

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Для этого срезать следует исключительно отцветшее соцветие — буквально на 1 сантиметр ниже последней увядшей метки, аккуратно работая чистым секатором над первой парой здоровых зеленых листьев. Это позволяет остановить расход энергии на созревание семян, перенаправив питание в пазушные почки, которые через несколько дней дадут по 3-4 новых цветоноса.

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2. Чем прикормить флоксы

В последний месяц лета азотные подкормки типа свежего навоза или мочевины становятся вредными, поскольку они стимулируют рост зелени в ущерб бутонам и мешают побегам подготовиться к зимовке, поэтому в этот период растениям нужны исключительно калий и фосфор.

Для минеральной подкормки используют 1 столовую ложку монофосфата калия на 10 литровое ведро воды, ведь это удобрение мгновенно растворяется даже в прохладной воде, однако перед внесением землю обязательно обильно проливают чистой водой из расчета по 2 ведра на взрослый куст, чтобы не обжечь корни.

В качестве натуральной альтернативы прекрасно подходит литровая банка просеянной древесной золы, которую настаивают в кипятке в течение ночи и разводят в ведре воды, поскольку такой золяной настой обеспечивает богатый минеральный комплекс и делает окрас лепестков насыщенным и бархатистым.

3. Защита от болезней и вредителей

Прохладные ночи и обильные росы провоцируют появление болезней и вредителей, с которыми важно бороться вовремя.

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Опасная мучнистая роса быстро уничтожает листву и превращает куст в голый ствол. Против нее эффективны препараты на основе меди, скор, топаз или биопрепарат фитоспорина с добавлением капли жидкого мыла для лучшего прилипания. Возделать следует не только сам куст, но и землю вокруг него, а нижние листья на высоте 15 сантиметров от земли следует обязательно удалить для лучшего проветривания.

В сухую жаркую погоду на растение нападает паутинный клещ, высасывающий соки из листьев и оставляющий мелкие светлые точечки и тонкую паутинку. Сражаться с ним помогает биопрепарат Фитоверм. Обработку производят обязательно по нижней стороне листьев и повторяют через 7–10 дней.

4. Полив, мульчирование и опора

Поверхностная корневая система флоксов требует особого ухода. Полив производят исключительно под корень и только отстоявшейся теплой водой, избегая дождевания по листьям вечером, чтобы не спровоцировать гниение.

Для удержания влаги и защиты корней землю под кустами мульчируют слоем компоста, подсушенной травы или перепревших опилок толщиной пять-семь сантиметров. После поливов или дождей поверхностную корку аккуратно рыхлят на глубину 2-3 сантиметра, давая корням дышать.

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Через хрупкие и полисерединные стебли высокие кусты к концу лета легко ломаются от ветра или дождя. Чтобы этого избежать, вокруг куста в 10 сантиметрах от центра устанавливают колышки и свободно обвязывают их мягким шпагатом, создавая широкое кольцо.

Регулярное удаление отдельных увядших лепестков предотвращает развитие серой гнили в дождливые дни и сохраняет аккуратный вид растения. При прогнозе понижения температуры ниже +2–3°C по ночам кусты накрывают легким нетканым материалом, который утром обязательно снимают. Такой комплексный уход позволяет сохранить роскошное цветение садов до середины октября, превращая клумбу в главное украшение осеннего двора.

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