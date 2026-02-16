Уход за гортензиями весной: что нужно сделать

Гортензия / © Pixabay

Гортензии нуждаются в правильном уходе. Только при таких условиях удастся получить пышное цветение и здоровые растения.

Рассказываем об основных правилах ухода за цветами.

Обрезка

Древовидную и метельчатую гортензии обрезают примерно в марте-апреле.

Побеги у древовидной гортензии обрезают, оставляя 3-5 почек. При загущении куста можно вырезать часть побегов до уровня грунта. Если обрезка щадящая, когда удаляют только отцветшие прошлогодние соцветия и верхнюю часть побегов, растение формирует много новых соцветий, но их размер будет небольшим. В любом случае обязательно удаляют погибшие, слишком слабые, искривленные побеги.

Чем подкармливать

Весеннюю подкормку производят после удаления мульчи. Используют азотные, комплексные удобрения или специальные смеси для гортензий, чтобы растения нарастили побеги и заложили соцветия.

Удобрения можно вносить в жидком виде, например, развести 20 г мочевины на 10 л воды и использовать 2-5 л на один куст, в зависимости от его возраста и размера.

Специализированные смеси могут быть как в жидком, так и сухом виде. Сухие удобрения закладывают в грунт под кустом, разрыхлять его нужно неглубоко, поскольку корни в гортензии поверхностные, его легко повредить. После этого обильно поливают и мульчируют слоем свежего материала (опилки, стружка, торф) высотой 5-10 см.

Гортензии весной нужно обильно поливать, особенно если зима была малоснежной и запас влаги в почве практически иссяк.

