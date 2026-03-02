Уход за хризантемами: садовница рассказала, что делать с цветами в марте, чтобы осенью они хорошо цвели

Уход за хризантемами

Реклама

С началом марта хризантемы постепенно выходят из фазы зимнего покоя, начиная процесс активного обновления. Именно весенний уход закладывает крепкий фундамент для здорового развития кустов и их пышного цветения в осенний период. Садовница Татьяна Збинская, профессионально занимающаяся выращиванием этих цветов на Житомирщине, поделилась советами по мартовским работам. Она подробно разъяснила, по каким признакам можно оценить состояние растений после морозов, целесообразно ли проводить обрезку и какие именно удобрения необходимы для стимуляции роста, а также предостерегла от распространенных ошибок, которые могут повредить будущему урожаю цветов.

Первоочередные действия после зимы

В первую очередь необходимо освободить кусты от накопленного за зиму «балласта». Тщательно выгребите и уберите все старые прошлогодние листья, которые за зиму слежались вокруг корневой шейки. Если этого не сделать, под слоем влажных прелых листьев могут быстро развиться грибковые инфекции и гниль.

Нужно полностью обрезать все старые, одревесневшие стебли в прошлом году. Очистка пространства непосредственно вокруг растения открывает доступ солнечному свету к земле, что стимулирует быстрее прогревание почвы и активизирует рост новых ростков.

Реклама

Очень важно осторожно разрыхлить верхний слой почвы непосредственно у корней. После таяния снега земля часто становится слишком плотной и берется коркой, перекрывающей доступ кислорода. Нежное разрыхление разбивает этот барьер, обеспечивая корневой системе полноценный доступ воздуха, что является ключевым фактором для успешного пробуждения хризантемы.

Оценить состояние растения после зимы

Определение состояния хризантемы после морозов является ключевым моментом, позволяющим садоводу понять, нуждается ли в растении помощи, или уже самостоятельно начала новый цикл жизни. Главным и наиболее красноречивым свидетельством того, что куст удачно перезимовал, является появление свежих зеленых розеток, которые уверенно пробиваются сквозь прогретую весенним солнцем почву. В таком случае растение уже полностью готово к активной вегетации на своем привычном месте, поэтому беспокоить его лишними пересадками или каким-либо вмешательством в корневую зону нет необходимости.

Важно учитывать особенность хризантем, которая часто вводит в заблуждение начинающих — эти цветы просыпаются после зимнего сна крайне неравномерно. Скорость появления первой зелени напрямую зависит от сортовых характеристик, глубины залегания корней и микроклимата конкретного участка. Поэтому одни кусты могут покрыться ростками уже с первым мартовским теплом, в то время как другие будут оставаться визуально неживыми значительно дольше, что является вполне естественным процессом для безцветных сортов.

Потому. Как отмечает садовница, в ситуации, когда куст долго не подает признаков жизни, критически важно проявить терпение и не торопиться с нелестными выводами. Не стоит сразу выкапывать растение или считать его погибшим только потому, что соседи по цветнику уже зазеленели. Только после окончательной установки теплой погоды можно будет сделать окончательный вывод о состоянии куста.

Реклама

Нужно ли обрезать хризантему весной

Весной хризантемы обычно не нуждаются в полноценной стрижке, поскольку их естественный цикл предполагает постепенное наращивание зеленой массы. В настоящее время производится исключительно санитарная обрезка, которая заключается в удалении всего лишнего, что накопилось за зиму. Садоводу следует внимательно осмотреть куст и осторожно срезать сухие, механически поврежденные или подмерзшие побеги, которые уже не смогут восстановиться. Такое деликатное очищение освобождает пространство для новых побегов и предотвращает распространение возможных инфекций на здоровые части растения.

Омоложение и разделение куста хризантемы: когда делать

Распределение куста хризантемы производят раз в несколько лет для его омоложения или размножения любимого сорта.

Главным признаком того, что растению стало тесно, является чрезмерная густота побегов, их заметное утончение и мельчение цветов. Если вы заметили, что куст стал слабее цвести, это верный сигнал к тому, что корневая система нуждается в обновлении. Лучше всего выполнять эту процедуру весной, когда появляются первые ростки или осенью после завершения цветения. Во время разделения каждая часть должна иметь собственные здоровые корни и несколько жизнеспособных почек. Такой уход позволяет «перезагрузить» жизненные силы цветка и вернуть ему былое великолепие. Правильное омоложение гарантирует яркое и обильное цветение хризантемы на новом месте уже в следующем сезоне.

Подкормка хризантем: когда и чем

Чтобы хризантемы осенью поражали обильным цветением, весной необходимо обеспечить им правильный старт с помощью питательных веществ.

Реклама

В период активного пробуждения и наращивания зеленой массы растениям больше всего нужны азотные или комплексные удобрения.

Когда же на кустах начинают формироваться первые бутоны, акцент в подкормке смещают на фосфорно-калийные смеси, непосредственно отвечающие за качество и количество цветов.

Однако следует помнить, что с распусканием первых лепестков внесение любых удобрений обычно полностью прекращается. Главным секретом успеха есть соблюдение баланса микроэлементов на каждом этапе развития куста. Только последовательное питание гарантирует, что у хризантемы будет достаточно сил для длительного и яркого осеннего парада.

Нужно ли обрабатывать хризантемы в марте от вредителей

Если ваши хризантемы выглядят крепкими и здоровыми, они не нуждаются в дополнительном химическом вмешательстве — в таком случае достаточно регулярного профилактического осмотра. Однако если вы заметили первые признаки заболеваний или присутствие насекомых-вредителей, необходимо немедленно применить специализированные фунгициды или инсектициды. Лучшим временем для такой защитной обработки считается ранняя весна, когда растение еще не перешло к фазе бурного роста. Такой превентивный подход позволяет уничтожить возбудителей болезней еще на старте сезона, обеспечивая цветам безопасное развитие.