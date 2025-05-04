Уход за клубникой: что делать уже сейчас, чтобы летом были вкусные и сладкие ягоды

Клубника / © Pixabay

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Чтобы клубника летом приносила сладкие и сочные ягоды, важно начать уход за растениями еще весной. Все этапы весеннего ухода имеют огромное значение для свойства урожая. Поэтому следует уделять внимание каждому этапу работ.

Об этом рассказывает Gazeta.ua.

Санитарная очистка

Первое, что нужно сделать после растаивания снега, — провести санитарную очистку грядок. Удаляйте сухие, поврежденные листья и ветки, а также опавшие листья. Это не только улучшает облик грядок, но и уменьшает вероятность возникновения болезней и вредителей.

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Разрыхление почвы

После зимы почва может быть сильно уплотнена, поэтому ее обязательно нужно разрыхлить. Это позволит корням растений дышать и обеспечит доступ влаги и питательных веществ. Если корневая шейка оголилась, осторожно окутываем растение, не засыпая его центр.

Питание

Весной растения нуждаются в подкормке. Для этого используют комплексные удобрения с макро- и микроэлементами, которые снабжают растения всеми необходимыми питательными веществами. Калий, в частности, важен для формирования больших и вкусных ягод. Дополнительно можно использовать золу или гуминовые препараты для внекорневого питания.

Защита от вредителей и болезней

С первых дней активного роста следует проводить обработку растений от вредителей и болезней. Для уничтожения возможных паразитов используйте фунгициды и инсектициды. Перед цветением лучше перейти на биопрепараты, не вредящие окружающей среде.

Полив и мульчирование

Поливать клубнику нужно регулярно, особенно в сухие периоды. Когда почва прогреется, используйте мульчирование, чтобы сохранять влагу и предупреждать рост сорняков.

Защита от птиц

После того, как ягоды начнут созревать, защитите их от птиц с помощью сеток или агроволокна. Это поможет сберечь ваш урожай и не дать птицам испортить ваши плоды.

Соблюдение этих рекомендаций обеспечит вам обильный урожай клубники, который будет радовать вас своим качеством и вкусом.

Напомним, ранее мы писали о том, в Украине стартовал сезон клубники и сколько она стоит.