- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 222
- Время на прочтение
- 3 мин
Уход за клубникой в октябре: три роковые ошибки, которые могут уничтожить урожай в следующем году
Чтобы получить хороший урожай клубники в следующем году, не совершайте эти ошибки в октябре
Осенний уход за клубникой — это критически важный этап, определяющий, насколько обильным и здоровым будет ваш урожай в следующем сезоне. Многие садоводы, стремясь «помочь» растениям подготовиться к зиме, к сожалению, допускают распространенные ошибки. Эти, на первый взгляд, полезные действия могут привести к замерзанию кустов, загниванию корней или значительному снижению урожайности.
Какие ошибки в уходе за клубникой в октябре могут уничтожить урожай
1. Избыток азота и перегноя
Самая распространенная и опасная ошибка — использование азотных удобрений или свежей органики (например, перегноя) в конце лета и осенью.
Как это вредит? Азот стимулирует активное наращивание зеленой массы (листьев), что категорически противопоказано в этот период. Клубника должна готовиться к зиме, а не к новому росту. При избытке азота листья становятся сочными и мягкими, что делает его более уязвимыми к морозам и грибковым заболеваниям. Азот понижает естественные защитные механизмы растения. К октябрю основная задача куста — закладка цветочных почек и укрепление корневой системы, а азот этому процессу только мешает.
Каким будет верное решение? Продолжать подкормку можно только калием, поскольку он способствует оттоку углеводов в корни, укрепляя растение. Однако, если температура снижается ниже +3…+4 °C, любая подкормка становится бесполезной. Органические материалы лучше использовать для мульчирования только после завершения вегетации, когда почва начнет замерзать.
2. Обработка фунгицидами при холоде
Вторая распространенная ошибка — применение медного или железного купороса поздней осенью. Хотя эти средства эффективны против грибковых болезней (например бурая пятнистость), их использование при низких температурах малоэффективно, а иногда и опасно.
Когда температура воздуха опускается ниже +5 °C, большинство патогенов (возбудителей болезней) переходят в спящее состояние, скрываясь в защитных оболочках. Контактные фунгициды не могут повлиять на них. Более того, высокие концентрации меди могут повредить листья и почки, особенно если растение еще не упало в зимнюю спячку.
Поэтому обработки целесообразны только в начале осени, когда температура еще высока, а растения активно растут. После понижения температур до +5…+10 °C обработка теряет смысл, а при более низких значениях может даже навредить.
3. Слишком раннее укрытие
Стремление садоводов как можно раньше укрыть клубнику от морозов может привести к прямо противоположному результату — загниванию кустов.
Клубника нуждается в определенном периоде постепенного перехода в зимний режим. Если укрыть ее слишком рано, почва остается влажной, а в условиях сырости под укрытием возникает риск загнивания корней и «сердечка». Укрытие только замедляет охлаждение, оно не греет. Поэтому критически важно, чтобы укрытие было своевременным.
Правильное решение — это укрывать клубнику только тогда, когда среднесуточная температура опустится до -2…-6 °C и продержится в течение 5–7 дней. Избегайте материалов, впитывающих воду (солома, опилки), поскольку после оттепелей они становятся тяжелыми и могут вызвать гниль. Лучше всего использовать лапник (не впитывающий влагу) или агроволокно. Если сорт адаптирован, а зима ожидается снежной, естественный снежный покров часто является лучшей защитой.
Успех в уходе за клубникой зависит не от количества усилий, а от понимания биологических процессов и строгого соблюдения временных рамок. Избегание этих трех распространенных ошибок в октябре гарантирует здоровую зимовку и высокий урожай в следующем году.