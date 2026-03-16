Уход за клубникой весной: обработка от вредителей, подкормка

Уход за клубникой, когда сойдет снег

Весеннее пробуждение клубники требует от садовода четких и последовательных действий. Как только сходит снег и устанавливается первое тепло, необходимо подготовить грядку к активному росту. Правильный старт в марте — это залог здоровья растений и обильного плодоношения в будущем сезоне.

Уход за клубникой в марте специалисты советуют разделить на несколько ключевых этапов, каждый из которых имеет важное значение для развития куста.

Очистка грядки от зимних остатков

Первоочередной задачей является санитарная чистка кустов. После зимы на клубнике остаются старые, больные, сухие и поврежденные листья. Именно он является главным источником накопления патогенных микроорганизмов и местом зимовки вредителей.

Удалять такие остатки нужно очень осторожно, чтобы не повредить корневую систему растения. Лучше всего использовать для этого ножницы, отрезая ненужные части у основания.

Если же вы решили обрывать листья руками, обязательно придерживайте кустик другой рукой у земли, чтобы не взорвать корни.

Для больших плантаций опытные хозяева иногда используют метод вычесывания старой метлой, что ускоряет процесс. Весь собранный мусор необходимо вывезти за пределы участка или утилизировать.

Работа с мульчей и прогреванием почвы

Следующим важным шагом является временная уборка мульчирующего материала (соломы, листья и т.п.), которым покрывали клубнику на зиму. Мульча играет роль утеплителя, весной под ее слоем земля остается холодной значительно дольше, поскольку солнечные лучи не могут пробиться в грунт. Это задерживает пробуждение корневой системы. Убрав защитный слой, вы позволяете земле прогреться быстрее, что провоцирует начало активной работы корней и вегетацию. Когда установится стабильная теплая погода, мульчу можно вернуть на место для сохранения влаги и чистоты ягод.

Первая обработка клубники весной

Даже после тщательной очистки на грядке остаются возбудители болезней и личинки вредителей. Поскольку первая обработка обычно производится в прохладную погоду (первая половина, середина марта), выбор препаратов ограничен температурой их действия:

От болезней рекомендуется использовать препарат Хорус. Это одно из немногих средств, которое начинает эффективно работать уже при температуре +5°C. Обработка поможет защитить клубнику от таких опасных заболеваний, как серая гниль и мучнистая роса.

Для первого опрыскивания лучше всего подойдет «Актара» или ее аналоги, которые надежно уничтожают перезимовавших на участке вредителей.

Рыхление и особенности подкормки клубники весной

Приблизительно через сутки после проведения опрыскивания, когда препараты уже возымели действие, можно приступать к легкому рыхлению почвы. Важно делать это очень поверхностно — на глубину не более 1 см. Поскольку корневая система клубники расположена близко к поверхности, глубокое вмешательство может травмировать растение. Такое минимальное разрыхление нарушит влагопроводные пути в земле и обеспечит доступ кислорода к верхнему слою.

Что касается подкормки, то в начале марта с ней лучше не торопиться. Пока почва остается холодной, корни не способны усваивать питательные вещества. Внесение удобрений в этот период приведет к их бесполезной потере. Первую подкормку следует проводить только тогда, когда земля достаточно прогреется и растение начнет активно наращивать новые зеленые листья.