Уход за луком: как в июне подкармливать и защитить от вредителей и болезней

Уход за луком

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Июнь является решающим месяцем в процессе выращивания озимого лука. Именно в этот период растение завершает активное наращивание вегетативной массы и переходит к ответственному этапу — формированию и укрупнению самой луковицы. В июне огородные грядки нуждаются в особом внимании, поскольку закладка высокого урожая происходит на фоне массового вылета опасных вредителей и высокой угрозы развития грибковых инфекций.

Чем подкормить лук в июне

Когда озимый лук уже сформировал мощный, грубый стебель и развил 7–8 настоящих зеленых листьев, его потребность в азотных удобрениях полностью исчезает. Дальнейшее внесение азота в начале лета будет стимулировать исключительно рост пера, что окажет негативное влияние на подземную часть, делая головки мелкими и непригодными для длительного хранения.

Основными элементами для июньского питания должны стать калий и фосфор. Для стимуляции роста крупной головки применяют несколько эффективных вариантов удобрений:

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Монофосфат калия считается безупречным выбором для данной фазы вегетации. Препарат отлично растворяется в воде и максимально быстро усваивается корневой системой. Рабочий раствор готовят в пропорции 15 г вещества на 10 литров воды.

Сульфат калия + суперфосфат. Для приготовления смеси берут по 15–20 г каждого удобрения на 10 литров воды. Поскольку суперфосфат плохо растворяется в холодной воде, его кристаллы сначала рекомендуется залить небольшим количеством горячей воды, полностью растворить, а затем добавить сульфат калия и довести объем жидкости до нормы.

Древесный пепел натуральный и доступный источник фосфора и калия. Способ применения состоит в том, что 1 стакан золы заливают 10 литрами воды, настаивают смесь по меньшей мере одни сутки, после чего производят полив по заранее увлажненной почве. Альтернативный вариант — равномерная россыпь сухого пепла в междурядья непосредственно перед плановым поливом или дождем.

Профилактика и лечение грибковых заболеваний

Затяжные проливные дожди и влажность почвы в начале лета являются главными факторами, которые провоцируют вспышки грибковых болезней, в частности серой гнили и ложной мучнистой росы (пероноспороза) на грядках лука и чеснока. Риск заражения существенно возрастает при наличии загущенных посадок, препятствующих естественной вентиляции воздуха между растениями, а также в случаях, когда посевной материал не прошел предварительную дезинфекцию.

К основным симптомам пероноспороза относятся:

Появление бледно-зеленых или желтоватых пятен на листьях, которые со временем темнеют, приобретая бурый или коричневый оттенок;

Образование серого или беловатого пушистого налета со спорами грибка на нижней стороне пера;

Постепенное увядание, желтение и полное отмирание пораженных листьев, а также общая задержка роста растения.

При выявлении первых признаков заболевания необходимо провести тщательную ревизию грядки. Подозрительные или уже инфицированные экземпляры следует немедленно выкопать и удалить из участка, если луковица здорова, ее можно использовать в пищу, а подгнившие остатки необходимо уничтожить.

Для лечения и профилактической защиты всей плантации эксперты советуют использовать системный фунгицид «Квадрис». Этот препарат оказывает лечебное действие в течение двух суток (уничтожает патоген в инкубационном периоде) и искоренительное действие, которое останавливает распространение спор. «Квадрис» относится к малотоксичным средствам, безопасен для пчел, людей и окружающей среды, а срок его защитной силы длится 12–14 дней.

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Как защитить лук от вредителей — луковой мухи, долгоносиков, трипсов

Даже при абсолютно здоровом внешнем виде пера, лук в июне подвергается массированной атаке со стороны насекомых, чьи личинки способны незаметно уничтожить подземную часть урожая.

В этот период активизируются три основных вредителя:

Луковая муха (вторая волна лета). В конце мая и в июне вылетает второе поколение насекомого. Она откладывает яйца в землю рядом с растением или непосредственно в основание листьев. Появившиеся личинки вгрызаются внутрь головки, вызывая ее размягчение, гниение и появление неприятного запаха, при этом само перо начинает быстро желтеть и увядать. Луковый долгоносик. Жуки и их личинки прогрызают длинные светлые продольные ходы внутри листовых пластинок. Из-за этого листья массово засыхают с кончиков, а развитие куста полностью останавливается. Трипсы. Микроскопические вредители, которые стремительно размножаются при сухой и жаркой погоде. Они активно высасывают клеточный сок, оставляя на пери серебристые точки и пятна, что приводит к искривлению и отмиранию листьев. Кроме того, трипсы являются переносчиками опасных растительных вирусов.

Для эффективной борьбы с личинками внутри тканей необходимо эксперты советуют применить системный инсектицид, способный проникать внутрь растения, например, препарат «Энжио». Его добавляют в баковую смесь для опрыскивания.

После обработки системными химическими препаратами зеленое перо лука категорически запрещено употреблять в пищу. Стандартный срок ожидания до начала безопасного уборки составляет 14–20 дней. Поскольку июньская обработка приходится на начало лета, этот срок спокойно истечет к моменту массового уборки репчатого лука, обычно начинающегося во второй половине июля.

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Как приготовить и использовать баковую смесь для борьбы с вредителями и грибковыми заболеваниями лука

Для достижения максимального эффекта фунгицид (Квадрис) и инсектицид (Энжио) смешивают в одном рабочем растворе, обязательно добавляя натуральный биоприлипач Липосам. Этот компонент помогает химическим веществам надежно удерживаться на гладкой восковой поверхности лукового пера и создает тонкую эластичную защитную пленку, которая не препятствует естественному дыханию растения.

Технология смешивания и внесения раствора такова. Липосам сначала разводят в отдельном стакане воды, тщательно вымешивая его до образования абсолютно однородной структуры без сгустков. Отдельно приготовленный раствор инсектицида и фунгицида соединяют в общем ведре воды, после чего вливают туда растворенный прилипач и еще раз все перемешивают.

Опрыскивание грядок выполняют в вечерние часы или днем при сухой и пасмурной погоде. На момент обработки на растениях не должно быть капель дождя или природной росы. Во время опрыскивания важно тщательно и равномерно покрывать рабочим раствором всю поверхность листьев лука как с верхней, так и с нижней стороны.

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