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Уход за пионами в мае: 5 вещей, которые нужно обязательно сделать, чтобы они зацвели
Что нужно обязательно сделать с пионами весной, чтобы они порадовали пышным цветением.
В первой половине мая нужно разрыхлить почву вокруг стеблей растения. Приствольные круги старайтесь обработать осторожно на глубину не более 7 см, чтобы не повредить корневую систему.
Прополоть и удалить весь сорняк.
После разрыхления участка замульчировать его торфом, перегноем, корой или другой органической мульчей с добавлением в землю пепла или другого органического удобрения. Слой мульчирования должен быть 5-7 см, периодически досыпайте его.
В мае крайне важно постоянно увлажнять почву, потому что в этот период пионы активно растут, образуют бутоны, а также формируют на стеблях спящие почки. Еженедельно обильно поливайте цветы из расчета 2 ведра на каждый куст. Расход воды зависит от возраста растения, от размера куста. Проливать пионы нужно теплой водой, стараясь не смочить листья и другие наземные органы.
Питать пионы. Цветы подкармливают в мае нитроаммофоской в расчете 40 г на 1 кв. м, а затем аналогичную подкормку повторяют каждые две недели до конца июля. Впоследствии с той же регулярностью начинают подкармливать диамофоской — 25-30 г на 1 кв. м и продолжают так до конца августа.