Уход за пионами в мае: 5 вещей, которые нужно обязательно сделать, чтобы они зацвели

В первой половине мая нужно разрыхлить почву вокруг стеблей растения. Приствольные круги старайтесь обработать осторожно на глубину не более 7 см, чтобы не повредить корневую систему.

Прополоть и удалить весь сорняк.

После разрыхления участка замульчировать его торфом, перегноем, корой или другой органической мульчей с добавлением в землю пепла или другого органического удобрения. Слой мульчирования должен быть 5-7 см, периодически досыпайте его.

В мае крайне важно постоянно увлажнять почву, потому что в этот период пионы активно растут, образуют бутоны, а также формируют на стеблях спящие почки. Еженедельно обильно поливайте цветы из расчета 2 ведра на каждый куст. Расход воды зависит от возраста растения, от размера куста. Проливать пионы нужно теплой водой, стараясь не смочить листья и другие наземные органы.