Уход за помидорами в июле: подкормка, защита от болезней, полив

Как ухаживать за помидорами в июле

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Июль — один из самых ответственных месяцев для каждого выращивающего томаты огородника. В этот период растения нуждаются в особом внимании, ведь продолжается активный налив плодов и начинается массовое плодоношение.

Эксперты отмечают, что при наливании плодов кустам больше всего нужны калий, фосфор и комплекс микроэлементов. Именно эти вещества обеспечивают быстрое созревание, существенно улучшают вкусовые качества помидоров, делают их крупными, сахаристыми и мясистыми. Кроме того, необходимо правильно настроить систему полива и защиты от болезней.

Профилактика грибковых болезней: защищаем томаты от фитофторы.

Июльная жара в сочетании с обильной ночной росой создает идеальную среду для быстрого размножения грибковых инфекций. Самым опасным среди них является фитофтора, которая может уничтожить урожай за считанные дни. Поскольку бороться с этой болезнью в разгар ее активности крайне затруднительно, опытные огородники делают ставку на регулярную и своевременную защиту.

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Методы защиты томатов

Одним из самых популярных и абсолютно безопасных способов защиты томатов является использование обычной молочной сыворотки. На листьях растений она создает тонкую защитную пленку, которая мешает спорам грибка прорастать. Чтобы приготовить раствор для опрыскивания, следует развести один литр сыворотки в девяти литрах воды и добавить туда для дополнительной дезинфекции от пятнадцати до двадцати капель йода. Этой смесью тщательно обрабатывают кусты по листу. Если использовать чистую сыворотку с водой без добавления йода, такой состав прекрасно подойдет для оздоровления земли вокруг растений. Этот полив проводят исключительно в вечернее время, когда жара начинает спадать, и обязательно по заранее увлажненной почве, чтобы не повредить корни.

Наряду с народными методами высокую эффективность демонстрируют современные экологические биопрепараты, такие как фитоспорин или триходермин. Они содержат полезные живые бактерии, активно подавляющие болезнетворные грибки. Практика показывает, что удобнее всего использовать Фитоспорин в виде пасты. Для создания рабочего раствора две столовых ложки концентрата пасты тщательно размешивают в десяти литрах теплой воды. Получившуюся смесь обязательно оставляют в тени на 2-3 часа. Это время необходимо для того, чтобы полезная сенная палочка очнулась, активизировалась и начала размножаться. Опрыскивание кустов проводят поздним вечером, поскольку прямые солнечные лучи и ультрафиолет губительны для этих бактерий, и они мгновенно погибают на солнце. Для достижения максимального результата активированным биопрепаратом можно не только опрыскивать листья, но дополнительно проливать землю под корнями, предварительно увлажнив грядки обычной водой.

Если профилактика не уберегла и томаты все же заболели, в период активного плодоношения следует применять проверенный фунгицид Квадрис. Его главное преимущество заключается в коротком сроке ожидания — употреблять плоды в пищу можно уже через 5 дней после обработки.

Подкормка помидоров в июле

В июле наступает решающий этап в жизни томатных грядок, когда правильный рацион оказывает непосредственное влияние на количество и вкус будущих помидоров. Чтобы кусты получали сбалансированное питание и не испытывали дефицита ни одного элемента, опытные огородники советуют чередовать минеральные комплексы с органическими смесями. Растения в этот период тратят очень много энергии, поэтому подкармливать их нужно регулярно — примерно один раз в 5-7 дней. При таком графике питательные вещества будут поступать небольшими порциями и полностью усваиваться корневой системой.

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Подход к питанию должен существенно отличаться в зависимости от типа кустов, поскольку их биологические потребности в середине лета абсолютно разные.

Как подкормить высокорослые томаты

Высокорослые сорта, называемые агрономами индетерминантными, в июле проходят очень сложную стадию. Они одновременно продолжают тянуться вверх, активно цвести, закладывать новые плодовые кисти и наливать уже сформированные нижние помидоры. Из-за такого непрерывного роста им до сих пор необходим азот, поэтому полностью исключать его из меню нельзя.

Из органических средств для таких великанов идеально подходит настой куриного помета, который славится высоким содержанием природного азота и богатым набором важных микроэлементов.

Если же делать ставку на минеральные удобрения, то следует выбирать комплексные смеси с равными частями основных элементов и добавлением магния, например популярную марку Мастер с формулой 18-18-18.

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Как подкормить низкорослые помидоры

Низкорослые или детерминантные томаты имеют совсем другой жизненный цикл. В июле они обычно полностью останавливают свой рост и отдают все накопленные силы исключительно на созревание плодов. Большое количество азота им уже не нужно, более того — оно может навредить.

Для таких кустов подбирают специальные минеральные удобрения с минимальным содержанием азота и мощной калийной составляющей, например с пропорцией 3 процента азота, 11 процентов фосфора и 38 процентов калия. Этот состав часто обогащается 4 процентами магния, который улучшает товарный вид и ускоряет налив помидоров. Чтобы приготовить такую питательную смесь одну полную столовую ложку порошка, равную примерно 25 граммам, тщательно растворяют в 10 литрах воды и выливают по одному литру под каждое растение после обязательного предварительного полива чистой водой.

Подкормка помидоров во время дождей

Иногда погода вносит свои коррективы и длительные июльские дожди приводят к сильному переувлажнению земли. В таких условиях традиционный полив под корень становится невозможным, поскольку корни начинают задыхаться от избытка влаги и плохо всасывают удобрения. Тогда на помощь приходит быстрое внекорневое питание, то есть опрыскивание по листу. Растения моментально поглощают элементы через листовые пластины. Для этого готовят эффективную баковую смесь на 10 литров воды, растворяя по 10 г монофосфата калия и сульфата магния, а также добавляя полтора г борной кислоты для лучшего завязывания плодов.

Натуральные способы подкормки помидоров

Для приверженцев полностью натурального, экологического земледелия существует проверенная временем альтернатива химическим препаратам. Прекрасным заменителем магазинного монофосфата калия является обычный древесный пепел. Он содержит множество калия и кальция в доступной для растений форме. Следует помнить, что пепел обладает свойством раскислять землю, поэтому он идеально работает на кислых или слабокислых почвах, но его не рекомендуют использовать на щелочных участках.

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В июле, когда потребность в калии достигает максимума, концентрацию раствора увеличивают, 2 стакана сухого пепла заливают 10 литрами воды и оставляют настояться в течение одного или двух суток. Получившуюся смесь хорошо перемешивают и поливают томаты из расчета 1 литр на куст, обязательно по влажной почве.

Настоящим эликсиром для грядок становится сочетание пепельного настоя с травяным удобрением из хорошо сброженной крапивы. Чтобы сделать мощный фосфорно-калийный коктейль, берут 1 литр готового концентрированного крапива, смешивают его с 1 литром заранее подготовленного жидкого настоя древесного пепла и разбавляют все это в 10 литрах чистой воды. Такая домашняя смесь действует мягко, но очень эффективно, стимулируя продолжительное цветение верхних кистей и быстрое созревание крупных мясистых плодов на нижних ярусах.

Защита от вершинной гнили и правила ухода в жару

Июльная жара создает специфический стресс для томатов, при слишком высоких температурах корневая система начинает работать значительно хуже, из-за чего растение теряет способность усваивать кальций. Пытаясь компенсировать недостаток влаги, куст начинает извлекать ее из уже сформированных помидоров, что приводит к появлению опасного физиологического заболевания — вершинной гнили.

Чтобы защитить урожай, необходимо снабдить растения кальцием и бором. Для этого прекрасно подойдет препарат Брексил Кальций или любое другое доступное удобрение с аналогичным сочетанием этих двух элементов. Также в периоды экстремальной жары кустам помогают догнать баланс с помощью антистрессовых препаратов и регуляторов роста, таких как янтарная кислота, Циркон или Эпин. Монофосфат калия (10 г на 10 литров воды) в настоящее время можно успешно сочетать с янтарной кислотой для одновременного питания и поддержания иммунитета растения.

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Важные нюансы полива и формирование куста

Полив в жаркие дни должен быть четко отрегулирован, без резких перепадов от пересушивания до сильной заливки, ведь это приводит к растрескиванию плодов.

Особое внимание следует уделить и работе с листьями. В июле удалять разрешается исключительно нижние листочки, которые затрагивают землю или мешают свободной циркуляции воздуха в прикорневой зоне. Всю другую зеленую массу на кусты трогать нельзя — верхние и средние листья служат естественным затенением, защищающим нежные плоды от солнечных ожогов.

Следование этим простым, но проверенным временем правилам гарантирует правильное развитие кустов, отличный налив плодов и щедрый сбор сочных домашних томатов.

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