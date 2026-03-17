Уход за розами весной: что обязательно нужно сделать в марте для идеального сада

Как высаживать розы весной

Розы являются одними и самых популярных садовых растений. В то же время уход за ними не требует значительных вложений и усилий. Специалисты отмечают, если вы планируете начать выращивать эти цветы в своем саду — март лучшее время для их высадки.

Об этом пишет Daily Express.

Эксперт по садоводству Dino Decking Ричард Кинг рассказал, что хороший уход за розами начинается с достаточного количества солнечного света, хорошо дренированной почвы и правильного режима обрезки и подкормки.

В то же время эксперт поделился советами по посадке роз, а также рассказал, что обязательно нужно сделать в марте.

Выберите правильный сорт роз

По словам Кинга, что выбор сорта зависит прежде всего от особенностей вашего участка. Тем, кто ценит классику и любит создавать букеты, стоит обратить внимание на чайно-гибридные розы — они славятся своими крупными и изящными бутонами.

Что касается сроков посадки, то саженцы с открытыми корнями лучше всего приживаются, если высадить их в период с ноября по март.

Учитывайте солнце и почву

Как отмечает эксперт, розы любят солнечный свет, поэтому обязательно их нужно сажать в месте, где есть не менее шести часов прямого солнца в день. Таким образом вы стимулируете сильный рост и обильное цветение растения.

«Также важно учитывать почву при выращивании розового куста. Розы процветают в богатой, хорошо дренированной почве с большим количеством органического вещества. Тяжелые, переувлажненные условия могут привести к гниению корней», — предупредил Кинг.

Чтобы ваши розы «чувствовали себя» лучше, стоит укрыть землю вокруг них слоем мульчи. Это простой способ сохранить воду в почве, остановить сорняки и защитить корни от температурных скачков.

Кроме того, не забудьте о «подкормках»: порция компоста или комплексного удобрения даст кустам необходимую силу для активного роста и пышного цветения.

Чрезмерное увлажнение — вредно для растения

Розы обычно не нуждаются в обильном поливе в это время года, а чрезмерный полив может способствовать развитию грибковых заболеваний, таких как черная пятнистость или мучнистая роса.

Во время засухи их можно поливать раз в две-три недели, но если идут дожди, их можно вообще не поливать.

Обрезка

Опытный садовод Ричард Кинг советует для чайно-гибридных сортов и флорибунды лучше всего применять радикальную обрезку. Вы можете смело убирать все слабые или сухие ветви, оставляя лишь 15-30 см над землей — это даст кусту толчок для мощного роста.

С другими видами работы меньше: плетистые розы достаточно просто слегка подправить, чтобы они выглядели опрятно, а кустовые — лишь «почистить» от поврежденных побегов, сохраняя их естественную форму. Если сделать это вовремя, летом сад отблагодарит вас невероятно пышным цветением.

