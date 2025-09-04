Укачивание в дороге: ученые назвали удивительный способ преодолеть тошноту

Укачивание в дороге / © Freepik

Ученые выяснили, что избавиться от тошноты и головокружения во время путешествия можно с помощью музыки. Новое исследование доказало, что некоторые жанры способны уменьшить симптомы укачивания в транспорте почти вдвое.

Об этом пишет Daily Mail.

Обычно во время укачивания в авто советуют «смотреть на горизонт» или дышать в бумажный пакет, но трудно понять, что действительно работает, а что является лишь популярным советом. Новое исследование показало: существует удивительно простой способ уменьшить симптомы почти вдвое. Секрет заключается в выборе правильной музыки.

«Укачивание существенно ухудшает путешествие для многих людей, а имеющиеся медикаментозные средства часто имеют побочные эффекты, такие как сонливость. Музыка является неинвазивной, дешевой и персонализированной стратегией вмешательства», — рассказал доктор Цизонг Юэ из Юго-Западного университета в Китае.

Но что именно стоит включить — Happy Фаррелла Уильямса, Someone Like You Адель или I Will Always Love You Уитни Хьюстон?

Участников исследования (30 человек) посадили в специально настроенный симулятор вождения, чтобы вызвать симптомы укачивания, после чего им включали разные стили музыки. Результаты оказались довольно показательными: веселая музыка снижала симптомы на 57,3%, почти такой же эффект дала спокойная — 56,7%.

Страстные композиции оказались менее действенными — 48,3%, тогда как грустная музыка уменьшила дискомфорт лишь на 40%, уступив даже контрольной группе, которая вообще не слушала никакой музыки (43,3%).

«Исходя из наших выводов, люди, которые испытывают симптомы укачивания во время путешествия, могут слушать радостную или мягкую музыку для облегчения состояния», — объяснил доктор Юэ.

По мнению ученых, мягкие мелодии помогают расслабиться и уменьшить напряжение, которое усиливает симптомы. Веселая музыка активирует систему вознаграждения мозга, отвлекая от неприятных ощущений. Печальные композиции, наоборот, могут усиливать негативные эмоции и ухудшать состояние.

Исследование может касаться и других видов транспорта, в частности самолетов и кораблей.

Во время эксперимента участники также носили специальные ЭЭГ-шлемы. Это позволило ученым отследить изменения в затылочной доле мозга, которые возникали одновременно с ощущением тошноты. Специалисты считают, что эти данные впоследствии могут лечь в основу метода для количественного и оперативного отслеживания укачивания.

Напомним, препарат скополамин, который используется в медицине против тошноты и укачивания, имеет опасные свойства — способность стирать память и лишать человека свободы воли. Поэтому он стал популярным в преступном мире. Среди признаков отравления — учащенное сердцебиение, спутанность сознания и галлюцинации.