Указывают на особенности внешности: украинские фамилии, которые характеризуют лицо своих владельцев

Наши предки давали фамилии не только по чертам характера, но и по определенным особенностям внешности.

О родовых именах, которые каким-то образом выделяют особенности кожи на лице, писал в своей книге "Современные украинские фамилии" языковед Юлиан Редько.

Люди, которые имели много веснушек или из-за перенесенных инфекционных заболеваний отличались некоторыми недостатками кожи лица, часто получали фамилии Дзюба (производное от него Дзюбий ), Рябый (производное от него Рябчук ).

В настоящее время фамилия Дзюба насчитывает 14570 носителей и занимает 169 место по распространению. Чаще всего оно встречается в Приднепровье. Дюбий менее распространен — всего 129 носителей. Чаще они живут на Подолье.

Фамилии Рябый и Рябчук в современной Украине достаточно популярны. Итого они насчитывают 2552 носителей, живут эти люди на Подолье и Приднепровье.

Если ваши предки страдали проявлениями вируса папилломы человека, то чаще всего им давали фамилию Бородавка или Бородавко. Сегодня они насчитывают в Украине 3148 человек. Чаще всего такие родовые имена можно встретить на Приднепровье.

Людям, которые имели темный оттенок кожи давали фамилии Чорномаз, Чорнокожа, Смаглюк или Смаглий. Большинство из них сегодня живут на Подолье.

Если человек любил заглядывать в рюмку, из-за чего его лицо приобретало красный оттенок, получал родовое имя Червоный, Червонюк или Червоняк.

Тех, кто плохо ухаживал за кожей лица, из-за чего она была сухой, шершавой, с недостатками, часто называли Рапатый, Рапатей, Рапатюк. Прилагательное "рапатый" в те времена означал "шершавый".

А вот людей, которые из-за пожара имели ожоги на лице, могли называть Горилый, Горилко, Пиджарко, Печеный. Чаще родовые имена давали соседи, проживавшие рядом и видевшие человека каждый день.

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