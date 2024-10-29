Украденные продукты времен СССР: почему "советское" шампанское и мороженое совсем не советские

Те, кто с ностальгией вспоминает времена СССР, часто любят рассказывать о советских продуктах — мороженом, шампанском, дешевой колбасе. Однако оказывается, что все эти товары были созданы отнюдь не в Союзе, а украденные у "ненавистных американцев".

Поклонники СССР любят вспоминать о прекрасных советских столовых, которые были комфортными и позволяли быстро и вкусно поесть домашних блюд.

На самом деле, как и большинство других вещей из общепита, советские столовые заимствовали у западных стран их. Произошло это в 50-х годах прошлого века, когда Никита Хрущев посетил завод IBM в США, когда американцы пригласили руководителя СССР по сотрудничеству в IT-сфере. Однако Хрущева не столько поразили компьютеры, сколько столовая завода.

В ней было все то, что нашим родителям хорошо известно по советским столовым — конвейерная подача пищи, самообслуживание, пластиковые подносы, стеклянные полки с продуктами, легкие стулья и столы. Практически все это просто перенесли в СССР из США в 1960-70-е годы. А как же с самыми продуктами, о качестве которых так любят упоминать в современной России?

Советское мороженое

Почему-то больше всего СССР ассоциируется именно с "советским" мороженым, производимым по ГОСТу. Оказывается, его также придумали не в СССР, а в США, где его успешно украли. 1936 Атанас Микоян, который в то время был Наркомом пищевой промышленности, приехал в США, чтобы "посмотреть, что там у них, и сделать так же в Союзе". Микоян пробыл там несколько месяцев и привез аппараты для выпечки и производства котлет и специальную технику для производства мороженого.

Атанас сам писал в своих воспоминаниях: "Большую пользу принесло нам знакомство с производством мороженого. Задача заключалась в том, чтобы развить машинное производство и сделать мороженое дешевым и доступным. Как результат мы привезли из США всю технологию промышленного производства мороженого".

То есть то самое "советское" мороженое, которым так гордятся поклонники СССР, фактически вывезли в виде готового цикла производства из США. Микоян сам подобрал лучшие вкусы американского мороженого, чтобы их изготовляли в Союзе – это молочный и сливочный пломбир, эскимо, крем-брюле, фруктовое. Даже процесс продажи мороженого из специальных морозильников был заимствован у американцев.

Дешевая колбаса по 2,20

"Врачебная" колбаса — еще один продукт, почитаемый фанатами СССР. Однако рассказы об особом "советском ГОСТе" — это миф. Колбаса также была привезена из США Атанасом Микояном. Попробовав американскую вареную колбасу, он издал распоряжение закупить оборудование и создать филиалы мясокомбинатов в Союзе (опять же по американским образцам).

Единственное, что смогли придумать в СССР, это название "врачебное". Она как бы подчеркивала диетичность продукта, пользу и вкус.

"Советские" шампанское, майонез, конфеты, томатный сок и не только

Все эти продукты, которые позже вошли в "Книгу о вкусной и здоровой пище" (первое издание 1939), Микоян также привез из США. В СССР о большинстве блюд даже и не слышали, ведь в послереволюционные годы предпочитали строить танки, а не кулинариты.

Что интересно, в самой книге нет ни слова о том, что за эти блюда советские люди должны благодарить американцев. Ведь именно инженеры, техники и учёные из США придумали, разработали цикл производства и начали продавать товары. Затем СССР их просто "перенял", приобретя готовые технологии и оборудование.

Читайте также: