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Украинцам рассказали, что будет, если не выключить стиральную машину перед выходом из квартиры

Украинцам рассказали, что будет, если не выключить стиральную машину перед выходом из квартиры

Почему нельзя оставлять стиральную машину без присмотра / Фото: pixabay.com

Конечно, очень удобно оставить стиральную машину включенной, пока вы пошли по делам. Казалось бы, возвращаешься домой, а вещи уже постираны. Но не все так просто.

К сожалению, никто не застрахован от непредвиденных обстоятельств. Во время стирки любая стиральная машина может сломаться, а затем затопить не только ваш дом, но и соседей снизу, если вы живете в квартире. Именно поэтому оставлять стиральную машину без присмотра не рекомендуется.

Следует также отметить, даже если у вас есть страховка, причиненный ущерб она не всегда может возместить. Дело в том, что из-за сломанной стиральной машины могут быть испорчены и те вещи, которые не оговорены в договоре.

При этом также следует обращать внимание на то, в какой степени причиненный вред привело халатное поведение пользователя. Если вы включили стиральную машину, запустили цикл стирки, а затем ушли из квартиры на несколько часов, это будет считаться проявлением грубой халатности.

Как и любая другая бытовая техника, стиральная машина может выйти из строя в любой момент. Это может вызвать как перепад электрической сети, так и резкий скачок давления воды в трубах.

Более того, во время стирки любая стиральная машина вибрирует. И если сливной шланг был закреплен недостаточно надежно, он может запросто оказаться на полу, а грязная вода сразу окажется в помещении ванной комнаты.

Если шланг сорвет под давлением воды, то последствия вообще могут быть непредсказуемыми. Вода может затопить не только всю квартиру, но и достичь нескольких этажей вниз. Придется делать ремонт у себя, да еще и оплачивать его своим соседям.

Поэтому самый безопасный вариант использования стиральной машины – когда дома кто-то есть. В таком случае человек успеет выключить сломанную технику или перекрыть кран подачи воды при возникновении аварийной ситуации.

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