Украинцам рассказали, что будет, если не выключить стиральную машину перед выходом из квартиры

Конечно, очень удобно оставить стиральную машину включенной, пока вы пошли по делам. Казалось бы, возвращаешься домой, а вещи уже постираны. Но не все так просто.

К сожалению, никто не застрахован от непредвиденных обстоятельств. Во время стирки любая стиральная машина может сломаться, а затем затопить не только ваш дом, но и соседей снизу, если вы живете в квартире. Именно поэтому оставлять стиральную машину без присмотра не рекомендуется.

Следует также отметить, даже если у вас есть страховка, причиненный ущерб она не всегда может возместить. Дело в том, что из-за сломанной стиральной машины могут быть испорчены и те вещи, которые не оговорены в договоре.

При этом также следует обращать внимание на то, в какой степени причиненный вред привело халатное поведение пользователя. Если вы включили стиральную машину, запустили цикл стирки, а затем ушли из квартиры на несколько часов, это будет считаться проявлением грубой халатности.

Как и любая другая бытовая техника, стиральная машина может выйти из строя в любой момент. Это может вызвать как перепад электрической сети, так и резкий скачок давления воды в трубах.

Более того, во время стирки любая стиральная машина вибрирует. И если сливной шланг был закреплен недостаточно надежно, он может запросто оказаться на полу, а грязная вода сразу окажется в помещении ванной комнаты.

Если шланг сорвет под давлением воды, то последствия вообще могут быть непредсказуемыми. Вода может затопить не только всю квартиру, но и достичь нескольких этажей вниз. Придется делать ремонт у себя, да еще и оплачивать его своим соседям.

Поэтому самый безопасный вариант использования стиральной машины – когда дома кто-то есть. В таком случае человек успеет выключить сломанную технику или перекрыть кран подачи воды при возникновении аварийной ситуации.

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