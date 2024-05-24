Украинцам рассказали интересную кулинарную хитрость: зачем класть корку хлеба во время жарки мяса

Почему опытные кулинары советуют всегда класть на сковороду кусочек хлеба, если вы жарите котлеты или мясо? Оказывается, ответ очень прост.

Часто можно услышать давнюю поговорку, что "хлеб всему голова". Интересно, что этот продукт не только вкусен, но и помогает сделать некоторые блюда более вкусными и сочными.

Кулинары утверждают, что благодаря своей пористой структуре хлеб запросто впитывает лишнюю жидкость и посторонние запахи. При чем же здесь хитрость с жаркой мяса на сковороде?

Всё очень просто. Специалисты советуют класть на сковороду небольшой кусочек (можно и просто корочку) хлеба во время жарки мяса или котлет, чтобы этот продукт быстро впитывал лишнее масло. Такая уловка особенно актуальна, если вы следите за своим питанием и хотите сделать блюдо более полезным для здоровья.

В конечном итоге добавление хлеба никоим образом не скажется. Более того, из жареного мяса не будет скопировать жир, а само блюдо останется сочным и очень мягким.

Однако здесь существует и одно важное правило. Нужно следить за тем, чтобы хлеб не впитал слишком много жидкости или жира. В таком случае он размякнет, развалится на небольшие кусочки, что окажет негативное влияние на вкус и внешний вид основного блюда. Да и доставать такую хлебную массу совсем непросто.

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