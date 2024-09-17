Украинцам рассказали, как использовать шелуху чеснока и лука с пользой — не выбрасывайте

Не следует выбрасывать в мусорку шелуху чеснока или лука, когда вы почистили эти овощи, например, для супа. На самом деле они наполнены питательными веществами и имеют кулинарный потенциал.

В луковой шелухе, например, содержится большое количество кверцетина. Это растительный пигмент, который богат питательными веществами, в частности, антиоксидантами, обладающими противораковыми и противовоспалительными свойствами. Шелуха чеснока тоже богата антиоксидантами. Важно и то, что они насыщены ярким вкусом, который можно использовать в кулинарии с пользой.

Приготовьте порошок из чеснока и лука своими руками

Сначала шелуху нужно тщательно вымыть, разложить на противень и запечь в духовке при температуре 250 градусов. Они должны подсохнуть и стать хрустящими на ощупь.

Соберите высушенную шелуху и взбейте в блендере до мелкого порошка. Можно также хранить чипсы, как они есть, а при необходимости добавлять в блюда, например, в салаты.

Приправа для риса или макарон во время варки

Если бросить немного шелухи в воду во время варки макарон или риса, то вкус готового блюда значительно улучшится. Главное, не забыть убрать шелуху уже после того, как вы закончили готовку. Ведь никто не хочет найти в своей карбонаре неожиданный ингредиент.

Для идеального бульона

Если вы будете добавлять луковую шелуху и чеснока каждый раз, когда готовите бульон, то ваше блюдо всегда будет получаться идеальным. Например, именно благодаря шелухе желтого лука бульон становится хорошего янтарного цвета, что придает блюду визуальную привлекательность. Но шелуху красного лука лучше избегать – иначе бульон станет пурпурным.

Приготовьте чай для укрепления иммунитета

Если вы замочите луковую шелуху в горячей воде на 15-30 минут, затем процедите и добавите к жидкости немного меда, у вас получится пикантный и сладкий чай для укрепления иммунитета. Именно то, что нужно в осенне-зимний период. Такой напиток согреет ваш организм от головы до пяток и добавит немного питательных веществ для борьбы с инфекциями.

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