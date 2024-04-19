Украинцам рассказали, какие приборы "съедают" четверть электричества в домах: на них никто бы не подумал

Энергетики снова начали призывать граждан Украины к максимально экономному использованию электроэнергии после массированных ракетных ударов РФ. Запомните список наиболее энергозатратных бытовых устройств.

Как подсчитали в "Укрэнерго", 28% (свыше четверти) от всей электроэнергии в доме украинцев потребляют компьютеры и телевизоры.

Конечно, этот показатель средний, ведь в квартирах и домах, где установлены электрические котлы или теплый пол, расход тока может отличаться.

Если говорить о персональном компьютере, то при его использовании в течение 5 часов в сутки, в месяц вы будете тратить примерно 20 кВт/ч и более. Поэтому вместо него, при наличии выбора, лучше использовать ноутбук.

Приблизительно столько же "съедает" электроэнергии и телевизор. А вот если у вас стоит мощный геймерский компьютер или большой телевизор, то потребление может расти в соответствии с 80 кВт/ч и 30 кВт/ч в месяц. Поэтому лучше всегда выключать телевизор, когда вы его не смотрите.

Третье место по потреблению электроэнергии в доме занимают холодильники – около 30 кВт/ч в месяц.

Если вы используете стиральную машину дважды в неделю и включаете на час, то в месяц она потребляет примерно 17-25 кВт/ч.

Очень интересен тот факт, что, если вы откажетесь от использования электрочайника, то сможете экономить в месяц около 10-22 кВт/ч.

А вот микроволновка за тот же период времени в среднем потребляет вдвое меньше электроэнергии. Высушивая каждый день волосы феном вы тратите от 2,5 до 5,5 кВт/ч.

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