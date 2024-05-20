Украинцам рассказали, сколько грамм порошка сыпать на одну стирку: больше не нужно

Оказывается, существует количество порошка на одну стирку, которое считается самым оптимальным. И многие не знают, как его рассчитать.

Большинство стирает по принципу: чем больше порошка всыпать в стиральную машину, тем лучше грязная одежда очистится. Однако специалисты утверждают, что такой метод ошибочен. Оказывается, большое количество моющего средства никак не влияет на качество стирки. Более того, оно может скорее портить саму одежду и стиральную машину.

Почему опасно сыпать больше порошка

В первую очередь, если моющего средства будет многовато, то после стирки на одежде появятся белые пятна и разводы. Они достаточно жесткие и имеют резкий запах (у некоторых людей могут даже вызвать аллергию).

Кроме того, остатки порошка будут засорять контейнер стиральной машины и со временем из барабана начнет появляться неприятный запах.

Конечно, не стоит забывать и об экономии. Действительно действенный порошок часто не очень дешевый, поэтому его лучше использовать рационально.

Как понять, сколько порошка сыпать в стиральную машину

Количество порошка зависит от нескольких факторов:

качество воды – мягкое или жесткое;

степень загрязнения белья;

вес белья.

Специалисты утверждают, что идеальной пропорцией является 1 ст. ложка на 1 кг сухого белья. То есть сколько сыпать порошка в стиральную машину на 6 кг? Если одежда не сильно грязная, а вода мягкая, берите 6 ст. ложек.

Если белье сильно загрязнено, вода жесткая или вы собираетесь запускать полный цикл стирки, расчет ведется следующим образом: 2 ст. ложки порошка на 1 кг сухого белья.

Ориентируйтесь именно на эти параметры, а не на максимально возможную загрузку стиральной машины. Не стоит думать, чем больше барабан, тем больше моющего средства используется.

Сколько стирального порошка в одной столовой ложке

Конечно, не обязательно отмерять моющее средство столовыми ложками. Ведь производители обычно добавляют в свою продукцию мерные ложки или дозаторы. Выходить нужно из того, что в обычной столовой ложке примерно 25 г порошка.

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