Украинцам рассказали, зачем посыпать веник солью: простой, но эффективный лайфхак

Веник – незаменимый помощник в каждом доме. Он часто заменяет пылесос, когда нужно быстро убрать мусор. Но мало кто задумывается над тем, что иногда и сам веник требует очищения.

Если веником долго пользоваться, он станет оставлять после себя грязные разводы и мусор. Не торопитесь выбрасывать надежного ассистента. Ведь есть простой способ, как его почистить.

Нет ничего сложного в очищении веника. Нужно взять пригоршню соли большого помола, посыпать ее сверху на него и оставить на несколько часов, а лучше на ночь. Пока вы будете отдыхать, кристаллики соли сделают за вас всю грязную работу. При этом они помогут очистить веник даже в труднодоступных местах.

Не забудьте по утрам хорошо промыть веник от соли, чтобы он не разносил ее по дому. Для этого лучше приготовить специальную смесь. В 3 л теплой воды развести 500 мл уксуса и полстакана соли. Размешайте, чтобы все компоненты растворились.

В достаточно глубокой миске залейте веник смесью и оставьте на несколько минут. Затем вытяните и дайте венику просохнуть. После такой очистки этот домашний помощник будет снова готов становиться к работе.

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