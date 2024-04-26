Украинцам советуют класть лимон в носок перед стиркой: зачем так делать

Всем украинцам стоит узнать эту интересную хитрость, ведь она сэкономит ваше время и деньги.

Практически каждый день приходится заниматься бытовыми заботами, а потому разнообразные лайфгаки очень упрощают жизнь и делают любое дело легким. К примеру, вы можете использовать лимон во время стирки белья.

Зачем некоторые берут лимон, кладут его в носок и отправляю в стиральную машину вместе с другой одеждой? Ответ прост, хотя и неочевиден. Благодаря такой хитрости вы сможете избавиться от известкового налета, который часто появляется даже в барабане техники из-за слишком жесткой воды.

Конечно, можно приобрести специальные средства, но вы можете значительно сэкономить, если возьмете из кухни простой лимон.

Достаточно запустить такую необычную стирку всего несколько раз, и вы не будете волноваться из-за известкового налета и того вреда, который он может причинить.

Перед тем как положить лимон в носок, разрежьте плод на несколько кусочков. Дополнительным бонусом станет то, что после стирки вы не только очистите стиральную машину, но и сделаете белье более свежим и чистым. Дело в том, что лимонный сок содержит вещества, отлично справляющиеся с пятнами от грязи и жирной пищи, а также с достаточно сложными загрязнениями.

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