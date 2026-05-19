Украинка поехала на Бали для восстановления психики, но захотела обратно в Украину — причина
Украинская фотографка уехала на Бали в поисках покоя, но столкнулась с тревожностью, проблемами со здоровьем и воровством телефона.
Украинская фотографка Анастасия Иванова, отправившаяся на Бали в поисках отдыха и психологической перезагрузки, призналась, что вожделенный остров вместо покоя принес ей стресс, тревожность и ряд неприятных ситуаций.
Об этом сообщает издание «Фокус» со ссылкой на фотографию Анастасию Иванову.
По словам Анастасии, она уехала в Индонезию с надеждой справиться с паническими атаками, эмоциональным выгоранием и постоянной тревогой. Для переезда взяла лишь небольшой рюкзак и чемодан с техникой, ожидая, что жизнь у океана поможет ей восстановиться.
Панические атаки, воровство и тревога
Впрочем, уже через несколько недель пребывания на острове девушка поняла, что хочет вернуться домой.
«Я очень сильно хочу домой. Скучаю по семье, по еде, по менталитету и даже по машине», — поделилась она.
Фотографка говорит, что постоянно чувствовала себя чужой в новой среде. По ее словам, атмосфера Бали не дала ей ощущения уюта или безопасности, а знакомства оказались поверхностными.
Кроме эмоциональных затруднений, девушка столкнулась и с бытовыми проблемами. На острове у нее возникли проблемы со здоровьем, травмы после падения с байка, а также украли iPhone вместе с фотографиями и воспоминаниями за последние годы.
После этого, говорит Анастасия, у нее вернулось чувство постоянной тревоги и недоверия к людям.
Несмотря на разочарование, украинка признается, что эта поездка помогла ей переосмыслить свое отношение к дому и Украине.
«Даже если дома тревоги, ракеты и комендантский час — я хочу домой. Я поняла, что дело не в месте, а в моем внутреннем состоянии», — отметила она.
По словам девушки, жизнь на популярном курорте не стала для нее «лекарством» от эмоционального истощения, но помогла осознать ценность дома и привычных вещей.
