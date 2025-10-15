- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 158
- Время на прочтение
- 2 мин
Украинка поселилась в хижине за Полярным кругом: причина уединения удивляет (фото)
Украинка живет на краю Европы — в отдаленном домике среди фьордов.
Блогер Надя Очарована поделилась историей своей жизни за Полярным кругом в Норвегии. Она ежегодно живет там на протяжении недели в отдаленном домике — хитте, чтобы обрести внутреннее спокойствие и восстановить баланс.
Об этом Надя Очарована рассказала на видео в соцсетях.
Тишина и одиночество
В своем блоге девушка рассказала, что ее хитте расположена на берегу Баренцева моря, среди фьордов, в месте, где Европа заканчивается и начинается Ледовитый океан.
«Я приезжаю сюда не убегать от мира, а чтобы побыть наедине с собой. Это моя пауза вечности», — говорит Надя.
Блогер признается, что проводит в Арктике около недели в год. Именно там она «чувствует лечащую тишину».
День за Полярным кругом
В своем видео Надя описала типичный день в отдаленной хижине: просыпается в пять утра, готовит кофе и отправляется на утренний поход вдоль фьордов. Затем — легкий завтрак и несколько часов работы онлайн.
Я контент-маркетолог. Сотрудничаю с блоггерами и помогаю развивать малый бизнес. По вечерам готовлю ужин из мяса оленя и выхожу смотреть на северное сияние», — рассказывает украинка.
Ее ролики в соцсетях собрали десятки тысяч просмотров и сотни комментариев от людей, которых вдохновляет идея уединения вдали от цивилизации.
Реакция зрителей
Пользователи активно комментируют видео блоггерки:
«Это невероятно! Так хочется туда!
«Я бы тоже так жила — тишина, море, покой…»
«Мое место силы — Карпаты, но теперь хочу попробовать что-то подобное!»
Один из подписчиков отметил, что большинство таких hytte созданы для коротких остановок туристов. На это Надя ответила:
«Есть хижины, где люди живут постоянно — это стиль жизни, а не просто приют для путешественников».
Арктическое уединение как путь к себе
Блогерша убеждена, что каждому человеку нужны паузы, чтобы снова вернуться к миру «обновленным».
«Облетела мир и нашла его внутри», — написала Надя в подписи к своему профилю.
Украинцы все чаще ищут покой не в мегаполисах, а среди природы от Карпат до холодных фьордов. Иногда путь к гармонии начинается именно там, где кончается цивилизация.
Напомним, гражданин Франции испытал культурный шок в Украине в этом году. Его девушка-украинка рассказала, что удивило парня в Киеве.