Украинка поселилась в хижине за Полярным кругом: причина уединения удивляет (фото)

Украинка показала, как выглядит хитте – традиционный дом в Норвегии / © pixabay.com

Блогер Надя Очарована поделилась историей своей жизни за Полярным кругом в Норвегии. Она ежегодно живет там на протяжении недели в отдаленном домике — хитте, чтобы обрести внутреннее спокойствие и восстановить баланс.

Об этом Надя Очарована рассказала на видео в соцсетях.

Тишина и одиночество

В своем блоге девушка рассказала, что ее хитте расположена на берегу Баренцева моря, среди фьордов, в месте, где Европа заканчивается и начинается Ледовитый океан.

Фото скрин видео Надя Очарована

«Я приезжаю сюда не убегать от мира, а чтобы побыть наедине с собой. Это моя пауза вечности», — говорит Надя.

Блогер признается, что проводит в Арктике около недели в год. Именно там она «чувствует лечащую тишину».

День за Полярным кругом

В своем видео Надя описала типичный день в отдаленной хижине: просыпается в пять утра, готовит кофе и отправляется на утренний поход вдоль фьордов. Затем — легкий завтрак и несколько часов работы онлайн.

Я контент-маркетолог. Сотрудничаю с блоггерами и помогаю развивать малый бизнес. По вечерам готовлю ужин из мяса оленя и выхожу смотреть на северное сияние», — рассказывает украинка.

Ее ролики в соцсетях собрали десятки тысяч просмотров и сотни комментариев от людей, которых вдохновляет идея уединения вдали от цивилизации.

Реакция зрителей

Пользователи активно комментируют видео блоггерки:

«Это невероятно! Так хочется туда!

«Я бы тоже так жила — тишина, море, покой…»

«Мое место силы — Карпаты, но теперь хочу попробовать что-то подобное!»

Один из подписчиков отметил, что большинство таких hytte созданы для коротких остановок туристов. На это Надя ответила:

«Есть хижины, где люди живут постоянно — это стиль жизни, а не просто приют для путешественников».

Арктическое уединение как путь к себе

Блогерша убеждена, что каждому человеку нужны паузы, чтобы снова вернуться к миру «обновленным».

«Облетела мир и нашла его внутри», — написала Надя в подписи к своему профилю.

Украинцы все чаще ищут покой не в мегаполисах, а среди природы от Карпат до холодных фьордов. Иногда путь к гармонии начинается именно там, где кончается цивилизация.

