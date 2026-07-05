Украинка пожила в Испании и честно назвала четыре минуса, о которых не рассказывают туристам

Испания / © Unsplash

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Испания остается одной из самых популярных стран среди украинцев, задумывающихся над переездом за границу. Однако, по словам украинки, уже некоторое время живущей в Валенсии, жизнь там имеет не только преимущества, но и существенные недостатки, о которых следует знать заранее.

Своими наблюдениями prime_academy_online поделилась в соцсетях.

Жара, к которой трудно привыкнуть

Первой особенностью женщина называет климат. Она отмечает, что Испания очень разнообразна по погодным условиям, однако во многих южных регионах лето может быть очень жарким.

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В частности, в Валенсии, где она проживает, высокие температуры летом могут быть изнурительными, особенно для тех, кто не привык к длительной жаре.

Медленный ритм жизни

Еще один момент, который, по словам украинки, может удивить иностранцев, стиль работы и отношения к делам местных жителей.

«Иногда действительно раздражает их медлительность и халатность», — отметила она.

По ее мнению, людям, привыкшим к быстрому темпу жизни и оперативному решению вопросов, придется адаптироваться к местному менталитету.

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Не хватает круглосуточных магазинов

Блогерша также обратила внимание, что в Испании почти нет магазинов, работающих 24 часа в сутки.

В больших городах найти такие торговые точки еще возможно, но в целом это скорее исключение, чем правило. Потому покупки часто приходится планировать заранее.

Работу найти сложнее

Самым серьезным минусом для планирующих переезд украинка считает ситуацию на рынке труда.

По ее словам, найти работу в Испании может быть сложнее, чем в других странах Западной Европы, в частности в Нидерландах, Бельгии или Германии.

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В то же время, она уточнила, что эта проблема почти не касается людей, работающих дистанционно или имеющих стабильный онлайн-доход.

Несмотря на перечисленные недостатки, украинка подчеркнула, что лично для нее преимуществ жизни в Испании все же больше, однако перед переездом она советует трезво оценить все возможные трудности и понять готовы ли вы к таким особенностям страны.

Раньше речь шла о старинные города, которые стоят там провести отпуск. Этот список для тех, кто хочет ощутить европейский колорит без чрезмерных затрат, стоит обратить внимание на менее известные города.

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