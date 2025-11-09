Украинка рассказала об ужасном опыте жизни в Египте после бегства от войны

Женщина поделилась своей непростой историей жизни в Египте / © Associated Press

Украинская учительница, вынужденно выехавшая из Харькова после начала полномасштабного вторжения, рассказала о переезде в семью ее мужа-египтянина.

Об этом @lunagarskaya рассказала в TikTok.

Женщина поделилась своей непростой историей жизни в Египте. По ее словам, переезд в эту страну стал настоящим испытанием.

«После начала войны я вынуждена была переехать в Египет с бывшим мужем и маленьким ребёнком. Либо я еду с ним, либо остаюсь сама с младенцем в Польше без документов», — рассказала украинка.

Прежде всего, по ее словам, она не знала, что семья мужчины воспринимала ее враждебно. Родители финансировали его обучение только при условии, что он не женится до завершения университета. После нарушения договоренности они начали демонстрировать неприязнь к украинке.

Несмотря на языковой барьер, она быстро нашла работу в частной школе.

«Уже на следующий день после приезда я устроилась учительницей. Меня взяли после нескольких тестов, потому что у меня был опыт и образование», — говорит блогерша.

Но быт в этой стране шокировал ее. По словам женщины, в доме царила антисанитария, а попытки убрать не имели результата.

«Никто не убирал, только когда приходили гости. Тогда меня выводили, чтобы показать — вот, мол, наша невестка-блондинка. А за закрытой дверью отношение было унизительным», — поделилась она.

Под ее видео пользователи начали активно комментировать ситуацию:

«Другая культура, другие традиции. С иностранцами всегда труднее», — пишут одни.

«Берегите себя и ребенка», — добавляют другие.

В то же время женщина признается, что, несмотря на все трудности, она благодарна за опыт и теперь призывает украинок тщательно взвешивать решение о переезде за границу и браке с представителями других культур.

