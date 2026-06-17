Украинка в США готовит для семьи и получает тысячи гривен за несколько часов — ее меню из 8 блюд

Украинка Юлия, живущая в США

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Украинка Юлия, живущая в США, зарабатывает 50 долларов в час. Она готовит для семьи и параллельно снимает процесс для своего блога.

Об этом свидетельствует видео @djulia_food в Tiktok.

По словам девушки, такая занятость имеет хорошие условия, а оплата составляет 50 долларов в час, что примерно равняется 2300 грн.

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В своем видео блоггер рассказала, что готовит еду для американской семьи и за четыре часа работы успевает сделать сразу восемь разных блюд.

Что в меню американской семьи

По словам Юлии, на этот раз в меню вошли следующие блюда:

плов,

салат из свеклы и яблок,

пастуший пирог,

курица тушеная,

тушеная морковь,

куриные котлеты с грибным соусом,

овсяное печенье,

вишневый пирог.

«Готовлю быстро, вкусно и с душой, ведь еда — это не просто „поесть“, а о заботе», — поделилась украинка.

Она отметила, что не работает в одной семье каждый день, однако рассматривает такой формат работы как перспективный. По ее словам, главная сложность — успеть приготовить большое количество блюд за ограниченное время.

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В ролике девушка показала весь процесс — от подготовки продуктов до готовых блюд. Ее видео быстро набрало популярности в соцсетях: через несколько дней его просмотрели почти 100 тысяч раз, а пользователи оставили много комментариев и реакций.

Напомним, ранее беженка из Украины откровенно рассказала, с чем столкнулась в Германии. Она шокировала Сеть историей о том, какими мифами и стереотипами до сих пор руководствуются некоторые граждане этой страны.

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