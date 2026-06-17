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Украинка в США готовит для семьи и получает тысячи гривен за несколько часов — ее меню из 8 блюд
Украинка, живущая в США, рассказала о работе на кухне у семьи. Через 4 часа она готовит 8 блюд, среди которых плов и котлеты.
Украинка Юлия, живущая в США, зарабатывает 50 долларов в час. Она готовит для семьи и параллельно снимает процесс для своего блога.
Об этом свидетельствует видео @djulia_food в Tiktok.
По словам девушки, такая занятость имеет хорошие условия, а оплата составляет 50 долларов в час, что примерно равняется 2300 грн.
В своем видео блоггер рассказала, что готовит еду для американской семьи и за четыре часа работы успевает сделать сразу восемь разных блюд.
Что в меню американской семьи
По словам Юлии, на этот раз в меню вошли следующие блюда:
плов,
салат из свеклы и яблок,
пастуший пирог,
курица тушеная,
тушеная морковь,
куриные котлеты с грибным соусом,
овсяное печенье,
вишневый пирог.
«Готовлю быстро, вкусно и с душой, ведь еда — это не просто „поесть“, а о заботе», — поделилась украинка.
Она отметила, что не работает в одной семье каждый день, однако рассматривает такой формат работы как перспективный. По ее словам, главная сложность — успеть приготовить большое количество блюд за ограниченное время.
В ролике девушка показала весь процесс — от подготовки продуктов до готовых блюд. Ее видео быстро набрало популярности в соцсетях: через несколько дней его просмотрели почти 100 тысяч раз, а пользователи оставили много комментариев и реакций.
Напомним, ранее беженка из Украины откровенно рассказала, с чем столкнулась в Германии. Она шокировала Сеть историей о том, какими мифами и стереотипами до сих пор руководствуются некоторые граждане этой страны.